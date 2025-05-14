Влада відповіла на чутки про проблеми з водою для киян: чи справді її не буде

Лише у разі аварій, може бути відсутня вода

У компанії "Київтеплоенерго" заявили, що інформація про нібито повне припинення постачання гарячої води влітку у столиці — не відповідає дійсності. Гарячу воду, як і в попередні роки, постачатимуть у штатному режимі.

Про це повідомили у КМДА. Там пояснюють, що тимчасова відсутність гарячого водопостачання може бути пов’язана лише з аварійними ситуаціями або плановими гідравлічними випробуваннями тепломереж.

"Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку займають близько 2 тижнів. Можливі коригування термінів для усунення виявлених пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

У разі аварій, зазначають у КМДА, спеціалісти "Київтеплоенерго" зазвичай ліквідовують несправності протягом доби, після чого негайно відновлюють постачання послуги.

Повідомлення в офіційному телеграм-каналі КМДА

Нагадуємо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі одного медіа заявив, що киянам не варто чекати на гарячу воду влітку. За його словами, підігрів води в літній період потребує додаткових витрат. Нібито "Київтеплоенерго" не хоче сплачувати за газ.

Він також наголосив, що відключення гарячої води влітку вже давно стало поширеною практикою в Києві.

Водночас народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував таку заяву Попенка. Нардеп закликав не сіяти паніку — гаряча вода влітку в Києві буде.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві триває планове санітарне оброблення міських пляжів. Тому у деякі дні варто утриматися від прогулянок прибережними зонами.