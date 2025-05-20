Жити дорого: як змінилася ціна оренди в Києві у 2025 році

За пів року ціни помітно зросли

Попит на оренду житла у Києві продовжує триматися на високому рівні. Разом з цим зростають і ціни.

За даними сайту ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у травні 2025 року становить близько 17 500 гривень на місяць. Проте ціна значно коливається залежно від району — різниця між найдешевшим і найдорожчим може сягати понад 10 тисяч гривень.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири

За пів року ціна на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 3%. Найдорожче зняти однокімнатне житло у Печерському районі — в середньому 33 500 грн/місяць. За ним ідуть Шевченківський (24 000 грн) та Голосіївський (20 000 грн) райони.

Середня вартість оренди

Натомість найдешевші 1-кімнатні квартири можна знайти у Дніпровському (14 000 грн), Святошинському (15 000 грн) та Деснянському районах — останній лідирує за доступністю з ціною близько 9 000 грн.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Ціна оренди 2-кімнатної квартири

Станом на травень 2025 року середня вартість оренди "двушки" в Києві — 27 800 грн/місяць. За пів року ціни зросли на 11%.

Середня вартість оренди

Найдорожче 2-кімнатне житло коштує на Печерську — 46 000 грн. Також високі ціни у Шевченківському (31 000 грн), Голосіївському (30 000 грн), Солом’янському та Подільському (22 000 грн) районах.

Більш помірні ціни в Оболонському (20 000 грн) та Дарницькому (19 000 грн) районах. Найдоступніше зняти двокімнатну квартиру у: Святошинському (16 000 грн), Дніпровському (16 000 грн) та Деснянському (11 000 грн).

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Ціна оренда 3-кімнатної квартири

Вартість оренди 3-кімнатних квартир зросла приблизно на 11% за останні пів року. Зараз середня вартість такої оренди — 45 900 грн/місяць.

Середня вартість оренди

Традиційно найдорожче орендувати 3-кімнатне житло у Печерському (66 900 грн), Шевченківському (52 300 грн), Голосіївському (41 000 грн) районах.

Найдешевші квартири в Дніпровському (27 000 грн), Дарницькому (21 300 грн), Святошинському (18 000 грн) та Деснянському (14 000 грн) районах.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири

За статистикою ЛУН, у травні 2025 року попит на орендовані квартири зріс. В середньому житло здається за 6 днів після публікації оголошення.

Раніше "Телеграф" писав, скільки зараз коштують квартири в Києві та в якому районі можна знайти доступне житло.