У Києві втомився ще один міст: на ньому помітили серйозні дефекти (фото)

У мережі розповіли, що нещодавно на споруді проводилися ремонтні роботи

У Києві Індустріальний шляхопровід знову привернув увагу через численні дефекти. Після ремонту пройшло лише декілька місяців.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Інфо". На опублікованих у соцмережі фото видно тріщини на споруді.

Також помітні просідання та сліди протікань. Як зазначили місцеві, ці проблеми виникли нібито лише через кілька місяців після завершення реконструкції.

Громадськість висловлює занепокоєння щодо якості проведених робіт.

Стан шляхопроводу в 2025 році

Що відомо про Індустріальний шляхопровід

Індустріальний міст є важливою транспортною артерією Києва, що з'єднує вулиці Борщагівську та Вадима Гетьмана (Солом'янський район). Його збудували у 1977 році.

Вперше провели капітальний ремонт на шляхопроводі лише у 2021 році. До того часу, протягом 44 років, міст не проходив жодних масштабних оновлень.

Капітальний ремонт розпочався 27 лютого 2021 року і тривав до кінця серпня того ж року. Роботи включали заміну аварійних елементів конструкції, облаштування нової монолітної плити, гідроізоляції, деформаційних швів, перехідних плит, нового асфальтобетонного покриття, а також оновлення тротуарів, перильного та колесовідбійного огородження, опор контактної мережі тролейбуса.

Раніше "Телеграф" писав, що у соцмережах з'явилося відео з мосту Патона в Києві, яке викликало паніку серед киян. На кадрах видно, як зі споруди нібито щось падає у Дніпро. На ситуацію оперативно відреагували в КМДА.