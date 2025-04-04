На рік перекриють один із проспектів Києва: як рухатиметься транспорт (карта)

У КМДА назвали причину обмежень

З 5 квітня 2025 року обмежать рух транспорту на проспекті Європейського Союзу в Києві. Перекриють ділянку дороги від просп. Василя Порика до просп. Свободи.

Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Зазначаються, що обмеження діятимуть до 5 квітня 2026 року.

Як зазначили у КМДА, причиною став початок будівництва нової гілки метро на Виноградар.

У цей період також будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту. Для зручності пасажирів ввести тимчасові зміни в автобусні та маршрутні таксі. Зокрема:

Тимчасовий автобусний маршрут № 36ТР "Вул. Північна — вул. Чорнобильська" курсуватиме за власним маршрутом до вул. Івана Виговського, а далі — просп. Європейського Союзу, просп. Василя Порика, просп. Свободи до просп. Європейського Союзу.

Автобусний маршрут № 102 "Кінотеатр "Братислава" – житловий масив Виноградар" курсуватиме до просп. Європейського Союзу, після чого маршруту зміниться на просп. Свободи, просп. Георгія Гонгадзе, з поверненням на просп. Європейського Союзу до просп. Василя Порика.

Маршрутне таксі № 455 "Вул. Смілянська – просп. Свободи" також скоригує свій маршрут, рухаючись через просп. Європейського Союзу та просп. Василя Порика до просп. Свободи.

"Вул. Смілянська – просп. Свободи" також скоригує свій маршрут, рухаючись через просп. Європейського Союзу та просп. Василя Порика до просп. Свободи. Маршрутне таксі № 465 "Просп. Свободи – залізничний вокзал Південний" буде змінювати напрямок на перетині з вул. Світлицького.

Департамент закликає пасажирів уважно планувати свої маршрути та враховувати обмеження руху в цей період.

Для водіїв у патрульній поліції Києва пояснили, що об'їзд буде здійснюватися проспектом Василя Порика — через проспект Свободи — до проспекту Європейського Союзу та у зворотному напрямку.

Схема об'їзду

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на одній зі станцій метро осипалася стеля. Ділянку відремонтували, але питання залишились.