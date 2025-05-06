Один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року (карта)

Обмеження діятимуть у напрямку правого берега

9 травня в Києві розпочинаються масштабні ремонтні роботи на мосту через річку Десенка. Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро "Почайна".

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київавтошляхміст". Зазначається, що обмеження руху триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.

Ремонтники працюватимуть на відрізку завдовжки близько 800 метрів, у напрямку до правого берега. Транспорт рухатиметься у бік Троєщини двома відокремленими смугами зустрічного напрямку.

Громадський транспорт, який рухається з лівого на правий берег, зможе проїхати крайньою правою смугою, виділеною спеціально для нього.

Під час ремонту дорожники планують виконати часткове відновлення несних конструкцій мосту, замінити балки прогонових будов, провести ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини, облаштувати нову гідроізоляцію та укласти свіже асфальтобетонне покриття.

У комунальному підприємстві нагадали, що міст через Десенку було збудовано ще в 1974 році, а капітальний ремонт востаннє проводили у 2005-му. Востаннє масштабне оновлення торкнулося смуг у напрямку Троєщини у 2022–2024 роках.

У "Київавтошляхмісті" просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати маршрути з урахуванням змін, дотримуватися правил дорожнього руху та звертати увагу на тимчасову дорожню розмітку та знаки.

Ділянка дороги, на якій діятимуть обмеження

Раніше "Телеграф" писав, що на Південному мосту в Києві до 1 серпня буде частково обмежений рух транспорту у напрямку правого берега. Причиною перекриття стане масштабний ремонт правобережної естакади мостового переходу.