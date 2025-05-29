Синє озеро в Києві "ожило" після обміління та скандалів: який вигляд має зараз (фото)

Водойма обміліла ще у 2020 році

У Києві на житловому масиві Виноградар відновилася вода в Синьому озері, яке раніше повністю висохло. Ця водойма, колись популярне місце відпочинку, у серпні 2024 року перетворилася на пустир, порослий бур’янами.

Свіжі фото показав генеральний директор КП "Плесо" Вячеслав Савицький. У Facebook він опублікував світлини, зроблені з висоти пташиного польоту.

"Озеро Синє — дійсно синє", — підписав свою публікацію Савицький.

Синє озеро на Виноградарі

Нагадуємо, що проблеми з обмілінням Синього озера почалися ще у 2020 році. Основними причинами висихання водойми були як природні фактори, такі як підвищення температури повітря та замулення джерел живлення, так і техногенні — зокрема, будівництво житлових масивів та автомобільних доріг, які стали перешкодою для підземних та поверхневих вод.

У 2023 році Київська міська військова адміністрація виділила 35 мільйонів гривень на ревіталізацію озера, проте тендери на проведення робіт неодноразово зривалися через бюрократичні процедури та невідповідність пропозицій учасників вимогам.

У вересні 2024 року комунальне підприємство "Плесо" уклало договір з ТОВ "Княжна Либідь" на розчистку та благоустрій Синього озера вартістю 80,69 мільйона гривень.

Попри всі труднощі, у 2025 році вода в Синьому озері таки з'явилася.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва є секретне озеро. Це не просто водоймище, а живе свідчення промислового минулого столиці.