Міст Патона розпадається? Міська влада пояснила, що відбувається насправді

Кличко розповів, в якому стані споруда

Нещодавно у соцмережах з'явилося відео з мосту Патона, яке викликало паніку серед киян. На кадрах видно, як зі споруди нібито щось падає у Дніпро.

У Telegram-каналах одразу почали з'являтися припущення про можливе руйнування переправи. На ситуацію оперативно відреагувала Київська міська державна адміністрація.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заспокоїли: переправа не розсипається — на мосту тривають планові роботи.

"Інформація про те, що розсипається міст Патона, не відповідає дійсності. Наразі на мосту Патона тривають роботи з чищення його головних балок. Про виконання робіт була попереджена патрульна поліція Києва. Те, що побачили на переправі люди – частина робіт з утримання споруди", — йдеться в офіційному повідомленні.

Попри заспокоєння з боку влади, стан мосту Патона залишається критичним. Саме тому київська міська влада домагається повернення повноважень з реконструкції аварійного мосту.

Як розповів міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю телеканалу "Київ", ще у 2021 році столиця передала міст до державного проєкту "Велике будівництво". Замовником реконструкції визначили Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. Але фактично ремонт так і не стартував.

"За цей час нічого не зроблено, на жаль, і міст знаходиться в аварійному стані. Ми зменшили навантаження на міст, обмеживши рух транспорту по мосту Патона", — зазначив Кличко.

Він додав, що місто веде переговори з іноземними партнерами, які готові долучитися до реконструкції мосту Патона. Для цього Київ намагається повернути собі право самостійно ремонтувати стратегічну споруду, яка нині перебуває в критичному технічному стані.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.