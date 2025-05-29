В Киеве устал еще один мост: на нем заметили серьезные дефекты (фото)

В сети рассказали, что недавно на сооружении проводились ремонтные работы

В Киеве Индустриальный путепровод снова привлек внимание из-за многочисленных дефектов. После ремонта прошло всего несколько месяцев.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Киев Инфо". На опубликованных в соцсети фото видны трещины на сооружении.

Также заметны проседания и следы протеканий. Как отметили местные, эти проблемы возникли только через несколько месяцев после завершения реконструкции.

Общественность выражает обеспокоенность качеством проведенных работ.

Состояние путепровода в 2025 году

Что известно об Индустриальном путепроводе

Индустриальный мост – важная транспортная артерия Киева, соединяющая улицы Борщаговскую и Вадима Гетьмана (Соломенский район). Его построили в 1977 году.

Впервые провели капитальный ремонт на путепроводе только в 2021 году. К тому времени в течение 44 лет мост не проходил никаких масштабных обновлений.

Капитальный ремонт начался 27 февраля 2021 и продолжался до конца августа того же года. Работы включали замену аварийных элементов конструкции, устройство новой монолитной плиты, гидроизоляции, деформационных швов, переходных плит, нового асфальтобетонного покрытия, а также обновление тротуаров, перильного и колесоотбойного ограждения, опор контактной сети троллейбуса.

Ранее "Телеграф" писал, что в соцсетях появилось видео с моста Патона в Киеве, которое вызвало панику среди киевлян. На кадрах видно, как из сооружения вроде бы что-то падает в Днепр. На ситуацию оперативно отреагировали в КГГА.