У Києві тимчасово зміниться рух транспорту: одну з вулиць перекриють майже на місяць (карта)

Відразу у трьох районах міста діятимуть обмеження

У столиці з 22 травня вводяться нові тимчасові обмеження руху транспорту в кількох районах. Обмеження пов’язані з ремонтними та інфраструктурними роботами й триватимуть до червня.

Про це повідомили у КК "Київавтодор". Так, із 22 травня до 19 червня у Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Степана Бандери (Оболонський район).

Причина — продовження капітального ремонту дорожнього покриття. Під час робіт дорожники планують розібрати старе покриття та укласти нові шари асфальту. Роботи проводитимуться на ділянці від транспортної розв’язки на перетині з вулицею Полярною до розв’язки з вулицею Луговою.

З 22 травня до 10 червня у Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Будіндустрії у Голосіївському районі. У цей період дорожники з КП ШЕУ "Магістраль" виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Зокрема, планується відновити оглядові колодязі, зливоприймачі, а також укласти новий верхній шар асфальтобетону.

Роботи організують поетапно, щоб не перекривати рух повністю. Тобто, проїзд залишиться можливим, але з частковими обмеженнями.

Також з 22 до 27 травня в Києві триватиме часткове обмеження руху транспорту на вулицях Набережно-Луговій та Набережно-Хрещатицькій (Подільський район).

На цих ділянках проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття струменево-інʼєкційним методом. Графік обмежень:

з 22 до 25 травня — ремонт вестиметься на Набережно-Луговій вулиці;

з 23 до 27 травня — на Набережно-Хрещатицькій.

У "Київавтодорі" також уточнили, що графік може змінюватися залежно від погодних умов, та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Крім цього, у четвер, 22 травня, з 08:00 до 17:00, обмежуватимуть рух транспорту провулком Поліським. Дорожники проводитимуть ремонті роботи на ділянці від вул. Бориспільської до школи I-III ступенів № 217 Дарницького району.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.