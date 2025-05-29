У Києві в будинок влучила блискавка: чи варто боятися таких випадків (відео)

Момент влучання блискавки в будинок показали у мережі

У столиці під час потужної грози 29 травня блискавка влучила безпосередньо в житловий будинок. Епічні кадри цього природного явища швидко поширилися в соціальних мережах.

Відео з моментом влучання блискавки опублікували в мережі з підписом "+1 фобія".

Попадання блискавки в будинки трапляється рідко, але такі випадки можуть мати серйозні наслідки. Грозовий розряд здатний спричинити пожежу, пошкодити електропроводку або навіть призвести до руйнування частин будівлі. Особливо небезпечними є удари блискавки для дерев'яних конструкцій та будівель без належного захисту.

Блискавка — потужний електричний розряд, який може досягати температури до 30 000 градусів Цельсія. Сила струму в блискавці може сягати 200 000 амперів, що в тисячі разів перевищує смертельну дозу для людини. Саме тому попадання такого розряду в будинок може миттєво спричинити займання матеріалів або вивести з ладу всю електричну систему.

Для захисту будівель від блискавок використовують громовідводи — спеціальні металеві стрижні, встановлені на найвищих точках споруд. Ці пристрої приймають на себе електричний розряд і безпечно відводять його в землю через систему заземлення. Правильно встановлений громовідвід може захистити будинок в радіусі, який дорівнює його висоті.

Раніше "Телеграф" писав, що блискавка влучила в будинок і спричинила потужну пожежу на Київщині. Опубліковані епічні відео.