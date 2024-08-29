Блискавка спалила церкву на Одещині (фото і відео)

Вогонь гасили понад 10 пожежників

У четвер, 29 серпня, в селі Прямобалка Арцизької міської громади Болградського району Одеської області горіла місцева церква. В результаті пожежі будівля була майже повністю знищена.

Про це повідомили у пресслужбі Управління ДСНС Одеської області. Там зазначили, що ймовірною причиною пожежі стало влучання блискавки.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на загальній площі 250 м². В результаті інциденту загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС участь у гасінні пожежі приймали 3 одиниці техніки та 10 вогнеборців, а від пожежної команди села Кам'янське – 1 одиниця техніки та 3 осіб особового складу та від місцевої пожежної команди – 1 одиниця техніки та 3 осіб особового складу.

Як повідомили у місцевих Telegram-каналах, внаслідок пожежі будівля церкви зазнала дуже серйозних ушкоджень. На фото та відео можна побачити, що будівля маже повністю вигоріла.

Нагадаємо, 22 серпня мешканців Білої Церкви неабияк налякали потужні вибухи у місті. У місті загорівся склад з феєрверками.