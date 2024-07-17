У Києві блискавка спричинила велику пожежу: куди вона вдарила (відео)

Поки у столиці вирує негода, майно людей опинилось у небезпеці

Увечері у середу, 17 липня, соцмережі поширили повідомлення та відео про те, що у Києві блискавка влучила в будинок у Дарницькому районі міста. Проте пізніше з’явилась інформація про удар по парковці з великою кількістю автомобілів.

Розпочалась сильна пожежа, дим валить уверх і його видно у різних районах міста. Про потерпілих поки немає інформації. У телеграм-каналах поширили відео з моментом удару.

Спочатку місцеві пабліки писали, що під удар потрапив будинок. Проте пізніше стало відомо, що блискавка вдарила у парковку. Коментарів від влади чи представників екстрених служб поки немає.

У соцмережах діляться не лише своїми здогадками, а й реакціями улюбленців на природне явище. Так, один котик настільки злякався, що аж підстрибнув у повітря.

Зазначимо, що у Києві сьогодні пройшов дощ після багатоденної спеки. Люди раділи опадам. Проте не обійшлось і без поганих новин. Через грозу пошкодились електромережі. Як повідомили у ДТЕК, найбільше постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Також стало відомо про затоплення ТРЦ "Магеллан".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Рівненській області блискавка влучила у чоловіка. 63-річний сільський житель після цього загинув.