В Киеве в дом попала молния: стоит ли бояться таких случаев (видео)

Момент попадания молнии в дом показали в сети

В столице во время мощной грозы 29 мая молния попала непосредственно в жилой дом. Эпические кадры этого природного явления быстро распространились в социальных сетях.

Видео с момента попадания молнии опубликовали в сети с подписью "+1 фобия".

Попадание молнии в дома происходит редко, но такие случаи могут иметь серьезные последствия. Грозовой разряд способен вызвать пожар, повредить электропроводку или даже привести к разрушению частей здания. Особенно опасны удары молнии для деревянных конструкций и зданий без надлежащей защиты.

Молния – мощный электрический разряд, который может достигать температуры до 30 000 градусов Цельсия. Сила тока в молнии может доходить до 200 000 амперов, что в тысячи раз превышает смертельную дозу для человека. Именно поэтому попадание такого разряда в дом может мгновенно вызвать воспламенение материалов или вывести из строя всю электрическую систему.

Для защиты зданий от молний используют громоотводы – специальные металлические стержни, установленные на самых высоких точках сооружений. Эти устройства принимают на себя электрический разряд и безопасно уводят его в землю через систему заземления. Правильно установленный громоотвод может защитить здание в радиусе, равном его высоте.

Ранее "Телеграф" писал, что молния попала в дом и повлекла за собой мощный пожар на Киевщине. Опубликованные эпические видео.