У Києві пройдуть ярмарки: де і коли можна купити свіжі та натуральні продукти (адреси)
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Тут ви зможете скуштувати фермерську продукцію
У Києві з 30 травня по 1 червня проходитимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Кияни зможуть там придбати свіжу продукцію від фермерів та виробників.
Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ярмарки триватимуть у різних районах столиці, зокрема на спеціально визначених вулицях, де реалізовуватимуть овочі, фрукти, м’ясні та молочні вироби, бакалію й іншу продукцію українського виробництва.
Графік проведення
П’ятниця, 30 травня:
- Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25–53
- Деснянський район – вул. Ореста Левицького (між вул. Мілютенка та Братиславською)
- Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31
- Дніпровський район – вул. Гроденська, 1/35–17А; вул. Алматинська, 64–74
- Печерський район – перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова
- Святошинський район – вул. Підлісна, 8
- Солом’янський район – вул. Пилипа Козицького (між вул. Єреванською та Уманською), вул. Керченська (між вул. Донецькою та Сергія Берегового)
- Шевченківський район – вул. Олеся Гончара, 65-А / Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16–18; вул. Деревлянська, 16–20; вул. Ризька, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4
Субота, 31 травня:
- Голосіївський район – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4–10
- Дарницький район – вул. Ревуцького, 27
- Деснянський район – вул. Лісківська (між вул. Милославською та Радунською); вул. Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини)
- Дніпровський район – бульвар Амвросія Бучми, 2–10
- Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1–5; вул. Йорданська, 1–9
- Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку)
- Солом’янський район – вул. Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака)
- Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 1–17
Неділя, 1 червня:
- Голосіївський район – вул. Самійла Кішки (між вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна)
- Дарницький район – вул. Здолбунівська, 4
- Дніпровський район – вул. Сулеймана Стальського (між вул. Райдужною та Старосільською)
- Печерський район – вул. Джона Маккейна (між вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка)
- Шевченківський район – вул. Татарська, 32–38
Крім того, щоденно працюють комунальні ринки:
- КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115
- КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16
Організатори ярмарків закликають відвідувачів дотримуватись правил безпеки та негайно прямувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
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