У Києві пройдуть ярмарки: де і коли можна купити свіжі та натуральні продукти (адреси)

Тут ви зможете скуштувати фермерську продукцію

У Києві з 30 травня по 1 червня проходитимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Кияни зможуть там придбати свіжу продукцію від фермерів та виробників.

Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ярмарки триватимуть у різних районах столиці, зокрема на спеціально визначених вулицях, де реалізовуватимуть овочі, фрукти, м’ясні та молочні вироби, бакалію й іншу продукцію українського виробництва.

Графік проведення

П’ятниця, 30 травня:

Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25–53

– просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25–53 Деснянський район – вул. Ореста Левицького (між вул. Мілютенка та Братиславською)

– вул. Ореста Левицького (між вул. Мілютенка та Братиславською) Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31

– вул. Анни Ахматової, 31 Дніпровський район – вул. Гроденська, 1/35–17А; вул. Алматинська, 64–74

– вул. Гроденська, 1/35–17А; вул. Алматинська, 64–74 Печерський район – перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова

– перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова Святошинський район – вул. Підлісна, 8

– вул. Підлісна, 8 Солом’янський район – вул. Пилипа Козицького (між вул. Єреванською та Уманською), вул. Керченська (між вул. Донецькою та Сергія Берегового)

– вул. Пилипа Козицького (між вул. Єреванською та Уманською), вул. Керченська (між вул. Донецькою та Сергія Берегового) Шевченківський район – вул. Олеся Гончара, 65-А / Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16–18; вул. Деревлянська, 16–20; вул. Ризька, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4

Субота, 31 травня:

Голосіївський район – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4–10

– вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4–10 Дарницький район – вул. Ревуцького, 27

– вул. Ревуцького, 27 Деснянський район – вул. Лісківська (між вул. Милославською та Радунською); вул. Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини)

– вул. Лісківська (між вул. Милославською та Радунською); вул. Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини) Дніпровський район – бульвар Амвросія Бучми, 2–10

– бульвар Амвросія Бучми, 2–10 Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1–5; вул. Йорданська, 1–9

– вул. Петра Калнишевського, 1–5; вул. Йорданська, 1–9 Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку)

– просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку) Солом’янський район – вул. Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака)

– вул. Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака) Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 1–17

Неділя, 1 червня:

Голосіївський район – вул. Самійла Кішки (між вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна)

– вул. Самійла Кішки (між вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна) Дарницький район – вул. Здолбунівська, 4

– вул. Здолбунівська, 4 Дніпровський район – вул. Сулеймана Стальського (між вул. Райдужною та Старосільською)

– вул. Сулеймана Стальського (між вул. Райдужною та Старосільською) Печерський район – вул. Джона Маккейна (між вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка)

– вул. Джона Маккейна (між вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка) Шевченківський район – вул. Татарська, 32–38

Крім того, щоденно працюють комунальні ринки:

КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115

КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16

Організатори ярмарків закликають відвідувачів дотримуватись правил безпеки та негайно прямувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві можна безплатно пообідати. У столиці знаходиться дев'ять таких локацій.