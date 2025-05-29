Безплатні обіди в Києві: де і коли можна поїсти гаряченького

У столиці є дев'ять таких локацій

У Києві продовжує працювати соціальна ініціатива "Обід без бід", яка надає безплатні гарячі обіди. Роздача їжі проходить по буднях у спеціальних будиночках у різних районах столиці.

Щодня туди приходять близько 1500 людей, як зазначає благодійна організація. Найчастіше відвідувачам пропонують суп, іноді — другі страви на кшталт ячної каші з куркою.

Локації на правому березі Києва:

Дорогожичі — вул. Олени Теліги, 29

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Голосієво — Голосіївський проспект, 116 (біля кінотеатру "Загреб")

Час: 13:00–14:00, середа-четвер — 14:00–15:00

Вихідні — п’ятниця, субота

Печерськ — перетин вул. Білокур, 1 та Бастіонної, 10

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Оболонь — біля DREAM berry, Оболонський проспект, 21Б (з боку метро Героїв Дніпра)

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Відрадний — вул. Героїв Севастополя, 42 (біля кінотеатру "Тампере")

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Святошино — вул. Чистяківська, 7

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Лівий берег:

Дарниця — вхід до парку (перетин вул. Гетьмана Павла Полуботка та б-ру Івана Котляревського)

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Харківська — між будинками 27 та 29 по вул. Ревуцького

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Троєщина — вул. Закревського, 75/2

Час: 13:00–14:00

Вихідні — субота, неділя

Варто зазначити, ініціатива "Обід без бід" працює за підтримки волонтерів та благодійників. Усі пункти роздачі діють лише у будні дні, і харчування роздається в порядку живої черги.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують роботу з безплатним житлом для пенсіонерів-переселенців. В оголошенні зазначено, що досвід — не обов'язковий.