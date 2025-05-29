Безплатні обіди в Києві: де і коли можна поїсти гаряченького
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У столиці є дев'ять таких локацій
У Києві продовжує працювати соціальна ініціатива "Обід без бід", яка надає безплатні гарячі обіди. Роздача їжі проходить по буднях у спеціальних будиночках у різних районах столиці.
Щодня туди приходять близько 1500 людей, як зазначає благодійна організація. Найчастіше відвідувачам пропонують суп, іноді — другі страви на кшталт ячної каші з куркою.
Локації на правому березі Києва:
Дорогожичі — вул. Олени Теліги, 29
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Голосієво — Голосіївський проспект, 116 (біля кінотеатру "Загреб")
- Час: 13:00–14:00, середа-четвер — 14:00–15:00
- Вихідні — п’ятниця, субота
Печерськ — перетин вул. Білокур, 1 та Бастіонної, 10
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Оболонь — біля DREAM berry, Оболонський проспект, 21Б (з боку метро Героїв Дніпра)
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Відрадний — вул. Героїв Севастополя, 42 (біля кінотеатру "Тампере")
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Святошино — вул. Чистяківська, 7
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Лівий берег:
Дарниця — вхід до парку (перетин вул. Гетьмана Павла Полуботка та б-ру Івана Котляревського)
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Харківська — між будинками 27 та 29 по вул. Ревуцького
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Троєщина — вул. Закревського, 75/2
- Час: 13:00–14:00
- Вихідні — субота, неділя
Варто зазначити, ініціатива "Обід без бід" працює за підтримки волонтерів та благодійників. Усі пункти роздачі діють лише у будні дні, і харчування роздається в порядку живої черги.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують роботу з безплатним житлом для пенсіонерів-переселенців. В оголошенні зазначено, що досвід — не обов'язковий.