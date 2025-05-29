Київ та область накрила потужна злива з градом: зникло світло і затопило вулиці (відео)

Наслідки негоди вже публікують у соцмерержах

У четвер, 29 травня, Київ та область накрила негода. У регіоні пройшов сильний дощ з градом.

У соцмережах з'являється багато відео, на яких видно, як вода затоплює вулиці, а град б'є по дахах та автомобілях. Також у мережі повідомляють, що через погодні умови подекуди зникло світло.

Очевидці повідомляють про сильну зливу, що призвела до підтоплення доріг та прибудинкових територій.

У телеграмі показали, як постраждала Борщагівка. Вулиці перетворилися на річки, ускладнюючи рух транспорту та пішоходів.

Через стіну дощу видимість на дорогах значно знизилася, що створює небезпеку для водіїв. Патрульна поліція Києва закликає водіїв бути обережними на дорозі. Мешканців регіону просять без нагальної потреби не виходити на вулицю та утриматися від поїздок на автомобілі.

Наслідки негоди показали в Ірпені. Місто накрило дощем із градом та сильним вітром. У центрі міста впало дерево прямо на автівки. Момент падіння потрав на відео.

Також в Ірпені по вулицях течуть "річки". Місцеві повідомляють, що у регіоні спостерігаються перебої з інтернетом.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. До дощів, які безперестанку ллють, додадуться ще грози та місцями вітри.