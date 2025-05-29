В Киеве пройдут ярмарки: где и когда можно купить свежие и натуральные продукты (адреса)

Здесь вы сможете отведать фермерскую продукцию

В Киеве с 30 мая по 1 июня будут проходить традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Киевляне смогут там купить свежую продукцию от фермеров и производителей.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарки будут проходить в разных районах столицы, в частности, на специально определенных улицах, где будут реализовывать овощи, фрукты, мясные и молочные изделия, бакалею и другую продукцию украинского производства.

График проведения

Пятница, 30 мая:

Голосеевский район – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25–53

– просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25–53 Деснянский район – ул. Ореста Левицкого (между ул. Милютенко и Братиславской)

– ул. Ореста Левицкого (между ул. Милютенко и Братиславской) Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31

– ул. Анны Ахматовой, 31 Днепровский район – ул. Гродненская, 1/35-17А; ул. Алматинская, 64–74

– ул. Гродненская, 1/35-17А; ул. Алматинская, 64–74 Печерский район – пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова

– пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова Святошинский район – ул. Подлесная, 8

– ул. Подлесная, 8 Соломенский район – ул. Пилипа Козицкого (между ул. Ереванской и Уманской), ул. Керченская (между ул. Донецкой и Сергея Берегового)

– ул. Пилипа Козицкого (между ул. Ереванской и Уманской), ул. Керченская (между ул. Донецкой и Сергея Берегового) Шевченковский район – ул. Олеся Гончара, 65-А/Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Рижская, 1; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4

Суббота, 31 мая:

Голосеевский район – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10

– ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10 Дарницкий район – ул. Ревуцкого, 27

– ул. Ревуцкого, 27 Деснянский район – ул. Лисковская (между ул. Милославской и Радунской); ул. Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины)

– ул. Лисковская (между ул. Милославской и Радунской); ул. Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины) Днепровский район – бульвар Амвросия Бучмы, 2–10

– бульвар Амвросия Бучмы, 2–10 Оболонский район – ул. Петра Калнышевского, 1-5; ул. Иорданская, 1–9

– ул. Петра Калнышевского, 1-5; ул. Иорданская, 1–9 Подольский район – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)

– просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка) Соломенский район – ул. Академика Шалимова (между просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака)

– ул. Академика Шалимова (между просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака) Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17

Воскресенье, 1 июня:

Голосеевский район – ул. Самойла Кошки (между ул. Юлии Здановской и Василия Касияна)

– ул. Самойла Кошки (между ул. Юлии Здановской и Василия Касияна) Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4

– ул. Здолбуновская, 4 Днепровский район – ул. Сулеймана Стальского (между ул. Радужной и Старосельской)

– ул. Сулеймана Стальского (между ул. Радужной и Старосельской) Печерский район – ул. Джона Маккейна (между ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко)

– ул. Джона Маккейна (между ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко) Шевченковский район – ул. Татарская, 32-38

Кроме того, ежедневно работают коммунальные рынки:

КП "Владимирский рынок" – ул.

КП "Житний рынок" – ул. Верхний Вал, 16

Организаторы ярмарок призывают посетителей соблюдать правила безопасности и немедленно направляться к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги.

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