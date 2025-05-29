В Киеве пройдут ярмарки: где и когда можно купить свежие и натуральные продукты (адреса)
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Здесь вы сможете отведать фермерскую продукцию
В Киеве с 30 мая по 1 июня будут проходить традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Киевляне смогут там купить свежую продукцию от фермеров и производителей.
Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарки будут проходить в разных районах столицы, в частности, на специально определенных улицах, где будут реализовывать овощи, фрукты, мясные и молочные изделия, бакалею и другую продукцию украинского производства.
График проведения
Пятница, 30 мая:
- Голосеевский район – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25–53
- Деснянский район – ул. Ореста Левицкого (между ул. Милютенко и Братиславской)
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31
- Днепровский район – ул. Гродненская, 1/35-17А; ул. Алматинская, 64–74
- Печерский район – пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова
- Святошинский район – ул. Подлесная, 8
- Соломенский район – ул. Пилипа Козицкого (между ул. Ереванской и Уманской), ул. Керченская (между ул. Донецкой и Сергея Берегового)
- Шевченковский район – ул. Олеся Гончара, 65-А/Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Рижская, 1; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4
Суббота, 31 мая:
- Голосеевский район – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10
- Дарницкий район – ул. Ревуцкого, 27
- Деснянский район – ул. Лисковская (между ул. Милославской и Радунской); ул. Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины)
- Днепровский район – бульвар Амвросия Бучмы, 2–10
- Оболонский район – ул. Петра Калнышевского, 1-5; ул. Иорданская, 1–9
- Подольский район – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)
- Соломенский район – ул. Академика Шалимова (между просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака)
- Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17
Воскресенье, 1 июня:
- Голосеевский район – ул. Самойла Кошки (между ул. Юлии Здановской и Василия Касияна)
- Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4
- Днепровский район – ул. Сулеймана Стальского (между ул. Радужной и Старосельской)
- Печерский район – ул. Джона Маккейна (между ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко)
- Шевченковский район – ул. Татарская, 32-38
Кроме того, ежедневно работают коммунальные рынки:
- КП "Владимирский рынок" – ул.
- КП "Житний рынок" – ул. Верхний Вал, 16
Организаторы ярмарок призывают посетителей соблюдать правила безопасности и немедленно направляться к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги.
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