"Небезпека загрожує всьому світу": киянам показали інсталяцію, яку Україна відвезе на Burning Man

Інсталяцію від України "Black Cloud" вперше презентували у Києві перед тим, як вона вирушить на Burning Man 2025

У суботу, 7 червня, на Софіївській площі у Києві показали інсталяцію "Black Cloud" ("Чорна хмара"), яка вирушить на відомий міжнародний фестиваль Burning Man у Неваду (США). Об’єкт важить 7 тонн та має розміри 30×17×15 метрів.

Авторами скульптури є медіапроєкт Ukrainian Witness, створений художником Олексієм Саєм та продюсером Віталієм Дейнегою. Усі охочі зможуть побачити "Чорну хмару" 7, 8 та 9 червня.

"Black Cloud" символізує численні загрози – від глобальних криз до особистих викликів – які залишаються невисловленими чи непоміченими, доки раптово не з’являються над головою. Ми надали їм форму, вагу та присутність. Це не декорація – це сигнал. Це розмова, яку треба розпочати до того, як стане пізно", — розповідає художник інсталяції Олексій Сай.

Об’єкт складається з 45 менших хмаринок, а періодично її висвітлюють спалахи. Над аудіосупроводом працював український драм-н-бейс продюсер Involver (він же VovKING), який використав для цього записи російських воєнних злочинів – звуки повітряних тривог, вибухів, стрільби тощо.

Над проєктом працювали:

Олексій Сай – відомий український художник із Києва. Його серія Ex-cel-Art отримала міжнародне визнання, а його роботи виставлялися у США, Великій Британії, Німеччині та Швейцарії. Після початку повномасштабної війни він зосередився на темах втрати, спротиву та пам’яті. Автор інсталяцій "Phoenix" (2023), "I’m Fine" (2024) та "Black Cloud" (2025).

Віталій Дейнега — засновник фонду "Повернися живим", автор ідеї медіапроєкту "Український свідок" та генеральний продюсер інсталяцій "Phoenix", "I’m Fine" та "Black Cloud", які стали потужними культурними меседжами України на світовій арені.

Марія Мороз – виконавча продюсерка проєкту "Black Cloud". Співпродюсер українських мистецьких проєктів "Phoenix" та "I’m Fine" на Burning Man у 2023 та 2024 роках. Керівник медіа "Ukrainian Witness".

Олексій Сай

Віталій Дейнега

Марія Мороз

Burning Man це одна з найвпливовіших артплатформ у світі. Щорічно подія збирає близько 80 тисяч людей. 2025 року фестиваль триватиме з 24 серпня по 1 вересня. Для України участь у подібних фестивалях є способом нагадати світу про свої проблеми, а в цьому році також розцінюється як можливість попередити інші країни про те, що небезпека може загрожувати і їм.

"Я знаю реальний стан західної армії та суспільства і як колишній заступник міністра оборони можу сказати, що вони абсолютно не готові до того, що їх може очікувати. Ця інсталяція має нагадати, що всі ми маємо бути GET READY!", – зазначає генеральний продюсер артінсталяції Віталій Дейнега.