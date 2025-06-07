"Опасность грозит всему миру": киевлянам показали инсталляцию, которую Украина повезет на Burning Man

Инсталляцию от Украины "Black Cloud" впервые презентовали в Киеве перед тем, как она отправится на Burning Man 2025

В субботу, 7 июня, на Софиевской площади в Киеве показали инсталляцию "Black Cloud" ("Черная туча"), которая отправится на известный международный фестиваль Burning Man в Неваду (США). Объект весит 7 тонн и имеет размеры 30×17×15 метров.

Авторами скульптуры является медиапроект Ukrainian Witness, созданный художником Алексеем Саем и продюссером Виталием Дейнегой. Все желающие смогут увидеть "Черную тучу" 7, 8 и 9 июня.

"Black Cloud" символизирует многочисленные угрозы – от глобальных кризисов до личных вызовов – которые остаются невысказанными или незамеченными, пока внезапно не появляются над головой. Мы придали им форму, вес и присутствие. Это не декорация – это сигнал. Это разговор, который нужно начать до того, как станет поздно", — рассказывает художник инсталляции Алексей Сай.

Объект состоит из 45 тучек поменьше, а периодически ее освещают вспышки. Над аудио сопровождением работал украинский драм-н-бей продюсер Involver (он же VovKING), который использовал для этого записи российских военных преступлений — звуки воздушных тревог, взрывов, стрельбы и т.д.

Над проектом работали:

Алексей Сай – известный украинский художник из Киева. Его серия Ex-cel-Art получила международное признание, а его работы выставлялись в США, Великобритании, Германии и Швейцарии. После начала полномасштабной войны он сосредоточился на темах утраты, сопротивления и памяти. Автор инсталляций "Phoenix" (2023), "I'm Fine" (2024) и "Black Cloud" (2025).

Виталий Дейнега — основатель фонда "Вернись живым", автор идеи медиапроекта "Украинский свидетель" и генеральный продюсер инсталляций "Phoenix", "I'm Fine" и "Black Cloud", ставших мощными культурными месседжами Украины на мировой арене.

Мария Мороз — исполнительная продюсер проекта "Black Cloud". Сопродюсер украинских художественных проектов "Phoenix" и "I'm Fine" на Burning Man в 2023 и 2024 годах. Руководитель медиа "Ukrainian Witness".

Алексей Сай

Виталий Дейнега

Мария Мороз

Burning Man это одна из самых влиятельных арт-платформ в мире. Ежегодно событие собирает около 80 тысяч человек. В 2025 году фестиваль будет длиться с 24 августа по 1 сентября. Для Украины участие в подобных фестивалях является способом напомнить миру о своих проблемах, а в этом также расценивается как возможность предупредить другие страны о том, что опасность может грозить и им.

"Я знаю реальное состояние западной армии и общества и как бывший заместитель министра обороны могу сказать, что они абсолютно не готовы к тому, что их может ожидать. Эта инсталляция должна напомнить, что все мы должны быть GET READY!", — отмечает генеральный продюсер арт-инсталляции Виталий Дейнега.