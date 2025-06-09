Стигла черешня, домашній мед і овочі з грядки: у яких районах Києва пройдуть ярмарки
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Кияни та гості столиці зможуть придбати продукти від фермерів
З 10 до 15 червня в різних районах Києва відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Там можна придбати сезонні овочі, фрукти, мед, молочну та м’ясну продукцію напряму від виробників.
Про це повідомляє КМДА. В адміністрації закликають відвідувачів пам'ятати про власну безпеку та під час повітряної тривоги перебувати в укритті.
Ярмарки проходитимуть у різних районах столиці, зокрема на спеціально визначених вулицях.
Графік проведення
Вівторок, 10 червня:
- Голосіївський район – просп. Науки, 88;
- Дарницький район – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровський район – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківський район – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
Середа, 11 червня:
- Голосіївський район – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район – просп. Соборності, 2-20;
- Печерський район – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільський район – просп. Європейського Союзу, 5-11;
- Святошинський район – вул. Підлісна, 8.
Четвер, 12 червня:
- Голосіївський район – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- Дарницький район – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровський район – просп. Воскресенський, 8-10;
- Печерський район – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подільський район – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
П'ятниця, 13 червня:
- Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Деснянський район – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерський район – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинський район – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янський район – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
Субота, 14 червня:
- Голосіївський район – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницький район – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- Дніпровський район – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янський район – вул. Академіка Шалімова, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
Неділя, 15 червня:
- Голосіївський район – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницький район – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровський район – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерський район – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківський район – вул. Татарська, 32-38.
Крім того, щоденно працюють комунальні ринки:
- КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115
- КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16
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