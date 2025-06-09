Стигла черешня, домашній мед і овочі з грядки: у яких районах Києва пройдуть ярмарки

Кияни та гості столиці зможуть придбати продукти від фермерів

З 10 до 15 червня в різних районах Києва відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Там можна придбати сезонні овочі, фрукти, мед, молочну та м’ясну продукцію напряму від виробників.

Про це повідомляє КМДА. В адміністрації закликають відвідувачів пам'ятати про власну безпеку та під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

Ярмарки проходитимуть у різних районах столиці, зокрема на спеціально визначених вулицях.

Графік проведення

Вівторок, 10 червня:

Голосіївський район – просп. Науки, 88;

– просп. Науки, 88; Дарницький район – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

– вул. Євгенія Харченка, 41-47; Дніпровський район – вул. Івана Микитенка, 21-27;

– вул. Івана Микитенка, 21-27; Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

– вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта; Шевченківський район – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

Середа, 11 червня:

Голосіївський район – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

– Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;

– вул. Анни Ахматової, 31; Дніпровський район – просп. Соборності, 2-20;

– просп. Соборності, 2-20; Печерський район – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

– вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака); Подільський район – просп. Європейського Союзу, 5-11;

– просп. Європейського Союзу, 5-11; Святошинський район – вул. Підлісна, 8.

Четвер, 12 червня:

Голосіївський район – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

– вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29; Дарницький район – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

– вул. Євгенія Харченка, 41-47; Дніпровський район – просп. Воскресенський, 8-10;

– просп. Воскресенський, 8-10; Печерський район – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

– вул. Генерала Алмазова, 6-8; Подільський район – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

– вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської); Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

П'ятниця, 13 червня:

Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

– просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53; Деснянський район – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

– вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської); Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;

– вул. Анни Ахматової, 31; Дніпровський район – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

– вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74; Печерський район – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

– перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; Святошинський район – вул. Підлісна, 8;

– вул. Підлісна, 8; Солом’янський район – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);

– вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового); Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

Субота, 14 червня:

Голосіївський район – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

– вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10; Дарницький район – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

– вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27); Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

– вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини); Дніпровський район – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

– бульв. Ігоря Шамо, 2-12; Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

– вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9; Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

– просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку); Солом’янський район – вул. Академіка Шалімова, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

– вул. Академіка Шалімова, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького); Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Неділя, 15 червня:

Голосіївський район – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

– вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна); Дарницький район – вул. Здолбунівська, 4;

– вул. Здолбунівська, 4; Дніпровський район – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

– вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської); Печерський район – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

– вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка); Шевченківський район – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, щоденно працюють комунальні ринки:

КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115

КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" писав, куди піти у Києві цього тижня. Місто запрошує киян та гостей столиці на десятки подій: театральні прем’єри, виставки, екскурсії, концерти та навіть казкотерапію.