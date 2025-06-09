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Спелая черешня, домашний мед и овощи из грядки: в каких районах Киева пройдут ярмарки

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Рынок Новость обновлена 09 июня 2025, 12:16
Рынок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевляне и гости столицы смогут приобрести продукты от фермеров

С 10 по 15 июня в разных районах Киева состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Там можно купить сезонные овощи, фрукты, мед, молочную и мясную продукцию напрямую от производителей.

Об этом сообщает КГГА. В администрации призывают посетителей помнить о собственной безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

Ярмарки будут проходить в разных районах столицы, в том числе на специально определенных улицах.

График проведения

Вторник, 10 июня:

  • Голосеевский район – просп. Науки, 88;
  • Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;
  • Днепровский район – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Святошинский район – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.
  • Шевченковский район – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4

Среда, 11 июня:

  • Голосеевский район – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
  • Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровский район – просп. Соборности, 2-20;
  • Печерский район – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • Подольский район – просп. Европейского Союза, 5-11;
  • Святошинский район – ул. Подлесная, 8.

Четверг, 12 июня:

  • Голосеевский район – ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
  • Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;
  • Днепровский район – просп. Воскресенский, 8-10;
  • Печерский район – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подольский район – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
  • Святошинский район – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

Пятница, 13 июня:

  • Голосеевский район – просп. Голосеевский, 116, просп.
  • Деснянский район – ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровский район – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул.
  • Печерский район – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
  • Святошинский район – ул. Подлесная, 8;
  • Соломенский район – ул. Пилипа Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), ул.
  • Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул.

Суббота, 14 июня:

  • Голосеевский район – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницкий район – ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);
  • Деснянский район – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);
  • Днепровский район – бульв. Игоря Шамо, 2-12;
  • Оболонский район – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
  • Подольский район – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
  • Соломенский район – ул. Академика Шалимова, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
  • Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Воскресенье, 15 июня:

  • Голосеевский район – ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
  • Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4;
  • Днепровский район – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • Печерский район – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
  • Шевченковский район – ул. Татарская, 32-38.

Кроме того, ежедневно работают коммунальные рынки:

  • КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115
  • КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, куда пойти в Киеве на этой неделе. Город приглашает киевлян и гостей столицы на десятки событий: театральные премьеры, выставки, экскурсии, концерты и даже сказкотерапию.

Теги:
#Новости Киева #Ярмарки в Киеве #Районы Киева