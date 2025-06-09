Спелая черешня, домашний мед и овощи из грядки: в каких районах Киева пройдут ярмарки
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Киевляне и гости столицы смогут приобрести продукты от фермеров
С 10 по 15 июня в разных районах Киева состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Там можно купить сезонные овощи, фрукты, мед, молочную и мясную продукцию напрямую от производителей.
Об этом сообщает КГГА. В администрации призывают посетителей помнить о собственной безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.
Ярмарки будут проходить в разных районах столицы, в том числе на специально определенных улицах.
График проведения
Вторник, 10 июня:
- Голосеевский район – просп. Науки, 88;
- Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровский район – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Святошинский район – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.
- Шевченковский район – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4
Среда, 11 июня:
- Голосеевский район – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район – просп. Соборности, 2-20;
- Печерский район – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- Подольский район – просп. Европейского Союза, 5-11;
- Святошинский район – ул. Подлесная, 8.
Четверг, 12 июня:
- Голосеевский район – ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
- Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровский район – просп. Воскресенский, 8-10;
- Печерский район – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подольский район – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
- Святошинский район – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.
Пятница, 13 июня:
- Голосеевский район – просп. Голосеевский, 116, просп.
- Деснянский район – ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул.
- Печерский район – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
- Святошинский район – ул. Подлесная, 8;
- Соломенский район – ул. Пилипа Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), ул.
- Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул.
Суббота, 14 июня:
- Голосеевский район – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Дарницкий район – ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);
- Деснянский район – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);
- Днепровский район – бульв. Игоря Шамо, 2-12;
- Оболонский район – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
- Подольский район – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
- Соломенский район – ул. Академика Шалимова, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
- Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
Воскресенье, 15 июня:
- Голосеевский район – ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
- Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4;
- Днепровский район – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Печерский район – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
- Шевченковский район – ул. Татарская, 32-38.
Кроме того, ежедневно работают коммунальные рынки:
- КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115
- КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16
Ранее "Телеграф" писал, куда пойти в Киеве на этой неделе. Город приглашает киевлян и гостей столицы на десятки событий: театральные премьеры, выставки, экскурсии, концерты и даже сказкотерапию.