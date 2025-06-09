Спелая черешня, домашний мед и овощи из грядки: в каких районах Киева пройдут ярмарки

Киевляне и гости столицы смогут приобрести продукты от фермеров

С 10 по 15 июня в разных районах Киева состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Там можно купить сезонные овощи, фрукты, мед, молочную и мясную продукцию напрямую от производителей.

Об этом сообщает КГГА. В администрации призывают посетителей помнить о собственной безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

Ярмарки будут проходить в разных районах столицы, в том числе на специально определенных улицах.

График проведения

Вторник, 10 июня:

Голосеевский район – просп. Науки, 88;

– просп. Науки, 88; Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;

– ул. Евгения Харченко, 41-47; Днепровский район – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

– ул. Ивана Микитенко, 21-27; Святошинский район – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.

– ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Шевченковский район – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4

Среда, 11 июня:

Голосеевский район – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

– Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской); Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

– ул. Анны Ахматовой, 31; Днепровский район – просп. Соборности, 2-20;

– просп. Соборности, 2-20; Печерский район – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

– ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака); Подольский район – просп. Европейского Союза, 5-11;

– просп. Европейского Союза, 5-11; Святошинский район – ул. Подлесная, 8.

Четверг, 12 июня:

Голосеевский район – ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

– ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29; Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;

– ул. Евгения Харченко, 41-47; Днепровский район – просп. Воскресенский, 8-10;

– просп. Воскресенский, 8-10; Печерский район – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

– ул. Генерала Алмазова, 6-8; Подольский район – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

– ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской); Святошинский район – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

Пятница, 13 июня:

Голосеевский район – просп. Голосеевский, 116, просп.

– просп. Голосеевский, 116, просп. Деснянский район – ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

– ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской); Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

– ул. Анны Ахматовой, 31; Днепровский район – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул.

– ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Печерский район – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

– пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; Святошинский район – ул. Подлесная, 8;

– ул. Подлесная, 8; Соломенский район – ул. Пилипа Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), ул.

– ул. Пилипа Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), ул. Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул.

Суббота, 14 июня:

Голосеевский район – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

– ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10; Дарницкий район – ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);

– ул. Ревуцкого (вдоль дома №27); Деснянский район – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);

– ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины); Днепровский район – бульв. Игоря Шамо, 2-12;

– бульв. Игоря Шамо, 2-12; Оболонский район – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

– ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9; Подольский район – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

– просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка); Соломенский район – ул. Академика Шалимова, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

– ул. Академика Шалимова, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого); Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Воскресенье, 15 июня:

Голосеевский район – ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

– ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна); Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4;

– ул. Здолбуновская, 4; Днепровский район – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

– ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской); Печерский район – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

– ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко); Шевченковский район – ул. Татарская, 32-38.

Кроме того, ежедневно работают коммунальные рынки:

КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115

КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16

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