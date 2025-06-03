У Києві з’являються перші відпочивальники на пляжах: чи це не заборонено?

Киянам та гостям столиці нагадали, як поводитися біля водойми

Попри те, що в Києві офіційно не відкривають купальний сезон через безпекову ситуацію, містяни та гості столиці вже масово прямують до водойм. Один із популярних пляжів — "Венеція" на Дніпрі — вже зранку зібрав кілька десятків охочих поніжитися на сонці й навіть зануритися у воду.

Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "КИЇВ24", яка побувала на місці. За її словами, у воді перебувало 5–7 людей, попри відсутність офіційного дозволу на купання.

Над безпекою стежать лайфгарди — їх у столиці вже працює 40, і набір нових фахівців триває. З початку літа рятувальники отримали вже понад 100 звернень — і найчастіше це ситуації, коли дітей залишають без нагляду дорослих або порушують заборону на алкоголь на пляжі.

Кореспондентка також нагадала про ключові правила безпеки на воді:

Купатися дозволено лише в зонах, позначених жовто-червоними прапорцями;

Не можна запливати за буйки — дитяча зона обмежена на глибині 1,75 м;

Заборонено курити, вживати алкоголь і приводити тварин (для цього є спецпляжі);

У воду варто заходити поступово, при температурі не нижче 18°C;

Пірнати дозволено лише там, де ви бачите дно й упевнені в глибині;

Не можна жартома кричати "Рятуйте!" — лайфгарди реагуватимуть як на справжню небезпеку.

Офіційно пляжний сезон у столиці не стартував — але купатися не заборонено. Якщо ви все ж вирішили відпочити біля води, не ігноруйте правила безпеки. І пам'ятайте: порятунок починається з відповідального ставлення до себе та оточення.

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