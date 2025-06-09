Театри, концерти і казкотерапія: куди піти у Києві цього тижня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На київських сценах — потужна афіша
Цього тижня Київ перетвориться на справжній культурний хаб. Місто запрошує киян та гостей столиці на десятки подій: театральні прем’єри, виставки, екскурсії, концерти та навіть казкотерапію.
Куди піти з 9 по 16 червня, інформує Департамент культури КМДА.
Театри
Театр драми та комедії на лівому березі Дніпра
- 10 червня – "Halt" (драма за мотивами Шекспіра)
- 11 червня – "Близькість" (психологічна драма)
- 12 червня – "Король Лір"
- 13 червня – "Самотній Захід" (за п’єсою Мартіна Макдони)
- 14 червня – "Море… Ніч… Свічки…" і "Отелло"
- 15 червня – "Поїхати не можна залишитися" та "Хлібне перемир’я"
Молодий театр
- 10 червня – "Матір моєї мами", "Саломея"
- 11 червня – мюзикл "Кабаре" та "Королева краси"
- 12 червня – "Кабаре" і прем’єра "Анархіст"
- 13 червня – "Кабаре" та "Ріверсайд драйв"
- 14 червня – "Як я залишилася сама", "Попіл"
- 15 червня – "Фенілетиламін", "Саша, винеси сміття"
Театр "Колесо"
- 10 червня – музична комедія "Одеса. Шалене кохання"
- 11–12 червня – детективна комедія "Випадок у Готелі дю Комерс"
- 13–14 червня – вистава "Пристрасті дому пана Г.-П."
- 14–15 червня – драма "Мамо, де ти?"
- 15 червня – екскурсія за лаштунки театру
Театр опери та балету для дітей та юнацтва
- 12 червня – балет "Сойчине крило"
- 13 червня – мюзикл "Жив собі пес…", концерт "Тринадцять"
- 14 червня – "Джазова абетка"
- 15 червня – балет "Дюймовочка"
Театр оперети
- 11 червня – "В джазі тільки дівчата"
- 12 червня – "Маруся Чурай"
- 13 червня – "Доріан Ґрей"
- 14 червня – "Летюча миша"
- 15 червня – "Сімейка Адамсів"
Театр на Печерську
- 10–11 червня – "Ліниві та ніжні" (11-го з аудіоописом)
- 12–13 червня – "Покоління пепсі"
- 14 червня – "Світ у горіховій шкаралупі"
- 15 червня – "Камінний господар"
Лялькові театри та дитячі простори
- 11 червня – "Котик і Півник" ("У світі казок")
- 14 червня – "Коза-Дереза" ("У світі казок"), "Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка"
- 15 червня – "Мама для мамонтенятка"
Музеї та виставки
Музей історії Києва
- 10 червня – відкриття виставки "На фестини до Києва"
- 14 червня – квест "У пошуках міста Володимира", екскурсія "Тіні старого Києва"
- Тривають: "Тіні старого Києва", "Український авангард", "На сторожі Святої Софії", "Ціна свободи" та інші
Музей Михайла Грушевського
- 13–14 червня – вистава-екскурсія "СВОЇ/ЧУЖІ"
- 15 червня – прогулянка "Та тут же жив Грушевський!"
Музей української діаспори
- До 22 червня – виставка Лідії Селянко
- Постійно – експозиції "Я вернусь до своєї Вітчизни", "Наш Сікорський"
Музей шістдесятництва
- До 30 червня – виставки про Донбас і репресованих митців
- До 17 червня – акварелі Петра Юрченка
Музей театрального, музичного та кіномистецтва
- 15 червня – казкотерапія "Казка для всіх"
- До 30 червня – сценографія Людмили Нагорної, виставка про Леся Курбаса
Будинок-музей М. Заньковецької
- До 13 червня – імпресіонізм з Кривого Рогу
- До 18 червня – виставка Олени Хохрякової
Музей Івана Гончара
- 15 червня – American gospel workshop & концерт
- До 22 червня – писанки з Маріуполя
Музей книги і друкарства України
- 15 червня – концерт класичної музики
- Тривають виставки про Ліну Костенко, Великдень і Тараса Шевченка
Національний музей "Київська картинна галерея"
- 14 червня – зустріч із Юрієм Мичкою
- До 30 листопада – виставка "Терещенківська, 9"
- Тривають виставки "Київ. Ритми", "Золтан Мичка"
Музей гетьманства
- 14 червня – тематична екскурсія про Пилипа Орлика
- 12–22 червня – виставка "Літо, за яким сумую"
Київська фортеця
- До 20 червня – фотовиставки про дітей війни та життя військових
Концерти та спецподії
Філармонія у музеях
- 11 червня – "Червона рута" (Ольга Чубарєва)
- 13 червня – Rizol Quartet Virtuoso
- 14 червня – Анатолій Юрченко
- 15 червня – концерт у квартирі-музеї П. Тичини
Майстер-класи та зустрічі
- 12 червня – пластинографія у музеї Рильського
- 13 червня – зустріч із поеткою Наталею Бельченко
- 14 червня – концерт фольклорного гурту "Веселі музики"
- 15 червня – екскурсія "Київський латинський квартал Косачів"
Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві на початку тижня. Найближчими днями місто покинуть опади, температура трохи спаде, а пориви вітру потроху вщухатимуть.