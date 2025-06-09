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Театри, концерти і казкотерапія: куди піти у Києві цього тижня

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Київ
Київ. Фото Колаж "Телеграфу"

На київських сценах — потужна афіша

Цього тижня Київ перетвориться на справжній культурний хаб. Місто запрошує киян та гостей столиці на десятки подій: театральні прем’єри, виставки, екскурсії, концерти та навіть казкотерапію.

Куди піти з 9 по 16 червня, інформує Департамент культури КМДА.

Театри

Театр драми та комедії на лівому березі Дніпра

  • 10 червня – "Halt" (драма за мотивами Шекспіра)
  • 11 червня – "Близькість" (психологічна драма)
  • 12 червня – "Король Лір"
  • 13 червня – "Самотній Захід" (за п’єсою Мартіна Макдони)
  • 14 червня – "Море… Ніч… Свічки…" і "Отелло"
  • 15 червня – "Поїхати не можна залишитися" та "Хлібне перемир’я"

Молодий театр

  • 10 червня – "Матір моєї мами", "Саломея"
  • 11 червня – мюзикл "Кабаре" та "Королева краси"
  • 12 червня – "Кабаре" і прем’єра "Анархіст"
  • 13 червня – "Кабаре" та "Ріверсайд драйв"
  • 14 червня – "Як я залишилася сама", "Попіл"
  • 15 червня – "Фенілетиламін", "Саша, винеси сміття"

Театр "Колесо"

  • 10 червня – музична комедія "Одеса. Шалене кохання"
  • 11–12 червня – детективна комедія "Випадок у Готелі дю Комерс"
  • 13–14 червня – вистава "Пристрасті дому пана Г.-П."
  • 14–15 червня – драма "Мамо, де ти?"
  • 15 червня – екскурсія за лаштунки театру

Театр опери та балету для дітей та юнацтва

  • 12 червня – балет "Сойчине крило"
  • 13 червня – мюзикл "Жив собі пес…", концерт "Тринадцять"
  • 14 червня – "Джазова абетка"
  • 15 червня – балет "Дюймовочка"

Театр оперети

  • 11 червня – "В джазі тільки дівчата"
  • 12 червня – "Маруся Чурай"
  • 13 червня – "Доріан Ґрей"
  • 14 червня – "Летюча миша"
  • 15 червня – "Сімейка Адамсів"

Театр на Печерську

  • 10–11 червня – "Ліниві та ніжні" (11-го з аудіоописом)
  • 12–13 червня – "Покоління пепсі"
  • 14 червня – "Світ у горіховій шкаралупі"
  • 15 червня – "Камінний господар"

Лялькові театри та дитячі простори

  • 11 червня – "Котик і Півник" ("У світі казок")
  • 14 червня – "Коза-Дереза" ("У світі казок"), "Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка"
  • 15 червня – "Мама для мамонтенятка"

Музеї та виставки

Музей історії Києва

  • 10 червня – відкриття виставки "На фестини до Києва"
  • 14 червня – квест "У пошуках міста Володимира", екскурсія "Тіні старого Києва"
  • Тривають: "Тіні старого Києва", "Український авангард", "На сторожі Святої Софії", "Ціна свободи" та інші

Музей Михайла Грушевського

  • 13–14 червня – вистава-екскурсія "СВОЇ/ЧУЖІ"
  • 15 червня – прогулянка "Та тут же жив Грушевський!"

Музей української діаспори

  • До 22 червня – виставка Лідії Селянко
  • Постійно – експозиції "Я вернусь до своєї Вітчизни", "Наш Сікорський"

Музей шістдесятництва

  • До 30 червня – виставки про Донбас і репресованих митців
  • До 17 червня – акварелі Петра Юрченка

Музей театрального, музичного та кіномистецтва

  • 15 червня – казкотерапія "Казка для всіх"
  • До 30 червня – сценографія Людмили Нагорної, виставка про Леся Курбаса

Будинок-музей М. Заньковецької

  • До 13 червня – імпресіонізм з Кривого Рогу
  • До 18 червня – виставка Олени Хохрякової

Музей Івана Гончара

  • 15 червня – American gospel workshop & концерт
  • До 22 червня – писанки з Маріуполя

Музей книги і друкарства України

  • 15 червня – концерт класичної музики
  • Тривають виставки про Ліну Костенко, Великдень і Тараса Шевченка

Національний музей "Київська картинна галерея"

  • 14 червня – зустріч із Юрієм Мичкою
  • До 30 листопада – виставка "Терещенківська, 9"
  • Тривають виставки "Київ. Ритми", "Золтан Мичка"

Музей гетьманства

  • 14 червня – тематична екскурсія про Пилипа Орлика
  • 12–22 червня – виставка "Літо, за яким сумую"

Київська фортеця

  • До 20 червня – фотовиставки про дітей війни та життя військових

Концерти та спецподії

Філармонія у музеях

  • 11 червня – "Червона рута" (Ольга Чубарєва)
  • 13 червня – Rizol Quartet Virtuoso
  • 14 червня – Анатолій Юрченко
  • 15 червня – концерт у квартирі-музеї П. Тичини

Майстер-класи та зустрічі

  • 12 червня – пластинографія у музеї Рильського
  • 13 червня – зустріч із поеткою Наталею Бельченко
  • 14 червня – концерт фольклорного гурту "Веселі музики"
  • 15 червня – екскурсія "Київський латинський квартал Косачів"

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві на початку тижня. Найближчими днями місто покинуть опади, температура трохи спаде, а пориви вітру потроху вщухатимуть.

Теги:
#Театри #Новини Києва #Афіша #Виставки