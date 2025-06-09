Театри, концерти і казкотерапія: куди піти у Києві цього тижня

На київських сценах — потужна афіша

Цього тижня Київ перетвориться на справжній культурний хаб. Місто запрошує киян та гостей столиці на десятки подій: театральні прем’єри, виставки, екскурсії, концерти та навіть казкотерапію.

Куди піти з 9 по 16 червня, інформує Департамент культури КМДА.

Театри

Театр драми та комедії на лівому березі Дніпра

10 червня – "Halt" (драма за мотивами Шекспіра)

11 червня – "Близькість" (психологічна драма)

12 червня – "Король Лір"

13 червня – "Самотній Захід" (за п’єсою Мартіна Макдони)

14 червня – "Море… Ніч… Свічки…" і "Отелло"

15 червня – "Поїхати не можна залишитися" та "Хлібне перемир’я"

Молодий театр

10 червня – "Матір моєї мами", "Саломея"

11 червня – мюзикл "Кабаре" та "Королева краси"

12 червня – "Кабаре" і прем’єра "Анархіст"

13 червня – "Кабаре" та "Ріверсайд драйв"

14 червня – "Як я залишилася сама", "Попіл"

15 червня – "Фенілетиламін", "Саша, винеси сміття"

Театр "Колесо"

10 червня – музична комедія "Одеса. Шалене кохання"

11–12 червня – детективна комедія "Випадок у Готелі дю Комерс"

13–14 червня – вистава "Пристрасті дому пана Г.-П."

14–15 червня – драма "Мамо, де ти?"

15 червня – екскурсія за лаштунки театру

Театр опери та балету для дітей та юнацтва

12 червня – балет "Сойчине крило"

13 червня – мюзикл "Жив собі пес…", концерт "Тринадцять"

14 червня – "Джазова абетка"

15 червня – балет "Дюймовочка"

Театр оперети

11 червня – "В джазі тільки дівчата"

12 червня – "Маруся Чурай"

13 червня – "Доріан Ґрей"

14 червня – "Летюча миша"

15 червня – "Сімейка Адамсів"

Театр на Печерську

10–11 червня – "Ліниві та ніжні" (11-го з аудіоописом)

12–13 червня – "Покоління пепсі"

14 червня – "Світ у горіховій шкаралупі"

15 червня – "Камінний господар"

Лялькові театри та дитячі простори

11 червня – "Котик і Півник" ("У світі казок")

14 червня – "Коза-Дереза" ("У світі казок"), "Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка"

15 червня – "Мама для мамонтенятка"

Музеї та виставки

Музей історії Києва

10 червня – відкриття виставки "На фестини до Києва"

14 червня – квест "У пошуках міста Володимира", екскурсія "Тіні старого Києва"

Тривають: "Тіні старого Києва", "Український авангард", "На сторожі Святої Софії", "Ціна свободи" та інші

Музей Михайла Грушевського

13–14 червня – вистава-екскурсія "СВОЇ/ЧУЖІ"

15 червня – прогулянка "Та тут же жив Грушевський!"

Музей української діаспори

До 22 червня – виставка Лідії Селянко

Постійно – експозиції "Я вернусь до своєї Вітчизни", "Наш Сікорський"

Музей шістдесятництва

До 30 червня – виставки про Донбас і репресованих митців

До 17 червня – акварелі Петра Юрченка

Музей театрального, музичного та кіномистецтва

15 червня – казкотерапія "Казка для всіх"

До 30 червня – сценографія Людмили Нагорної, виставка про Леся Курбаса

Будинок-музей М. Заньковецької

До 13 червня – імпресіонізм з Кривого Рогу

До 18 червня – виставка Олени Хохрякової

Музей Івана Гончара

15 червня – American gospel workshop & концерт

До 22 червня – писанки з Маріуполя

Музей книги і друкарства України

15 червня – концерт класичної музики

Тривають виставки про Ліну Костенко, Великдень і Тараса Шевченка

Національний музей "Київська картинна галерея"

14 червня – зустріч із Юрієм Мичкою

До 30 листопада – виставка "Терещенківська, 9"

Тривають виставки "Київ. Ритми", "Золтан Мичка"

Музей гетьманства

14 червня – тематична екскурсія про Пилипа Орлика

12–22 червня – виставка "Літо, за яким сумую"

Київська фортеця

До 20 червня – фотовиставки про дітей війни та життя військових

Концерти та спецподії

Філармонія у музеях

11 червня – "Червона рута" (Ольга Чубарєва)

13 червня – Rizol Quartet Virtuoso

14 червня – Анатолій Юрченко

15 червня – концерт у квартирі-музеї П. Тичини

Майстер-класи та зустрічі

12 червня – пластинографія у музеї Рильського

13 червня – зустріч із поеткою Наталею Бельченко

14 червня – концерт фольклорного гурту "Веселі музики"

15 червня – екскурсія "Київський латинський квартал Косачів"

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві на початку тижня. Найближчими днями місто покинуть опади, температура трохи спаде, а пориви вітру потроху вщухатимуть.