У Києві — транспортний колапс через атаку РФ. Як дістатися на роботу

Людей на зупинках повно

Росія влаштувала масований обстріл України в ніч на 6 червня 2025 року, внаслідок якого серйозно постраждала транспортна інфраструктура Києва. Унаслідок атаки пошкоджено колії та кабелі на перегоні київського метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної гілки.

"Телеграф" зібрав актуальну інформацію, як працює транспорт у Києві. Детальніше можна ознайомитись нижче.

Ціни на таксі злетіли

Червона гілка метро працює лише на правому березі. Через пошкодження колій рух поїздів обмежено до ділянки "Академмістечко" — "Арсенальна", частину станцій тимчасово закрито.

Наземний транспорт намагається компенсувати зупинку метро, але кількість пасажирів — колосальна. На зупинках — кілометрові черги, багато людей не можуть втиснутися в автобуси та маршрутки, особливо в години пік.

Попит на таксі злетів, і разом із ним — ціни. Поїздка з Лівого на Правий берег коштувало до 1000 гривень. Сервіси Bolt, Uber і Uklon показують коефіцієнти попиту 2,5–3, а автомобілі — в дефіциті.

Як курсуватиме транспорт 6 червня

Унаслідок пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М. Про це повідомляє КМДА.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Роботи з відновлення колій метро, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, триватимуть упродовж доби.

Також повідомляється, що інтервал між поїздами на червоній гілці метро: 4 хвилини 30 секунд.

Що з тролейбусами — як вони їздять 6 червня

Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили деякі тролейбусні маршрути на вул. Вадима Гетьмана. Про це повідомляє київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зокрема, на ділянці вул. Вадима Гетьмана – від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого – перекрито рух транспорту. Обмеження ввели працівники поліції.

У зв’язку з цим тролейбуси курсують:

№ 27 – до Індустріального шляхопроводу та вул. Дегтярівської;

№ 30 – через ст. м. "Лук’янівська", Севастопольську площу та далі за звичним маршрутом;

№ 22 та № 42 – рух організовано наступним чином: Севастопольська площа, просп. Повітряних Сил, вул. Вʼячеслава Чорновола, вул. Юрія Іллєнка та вул. Дорогожицьку, далі за власними маршрутами.

Також частина тролейбусів маршруту № 42 тимчасово курсує лише від ст. м. "Либідська" до Індустріального шляхопроводу.

Метро не тільки транспорт, але й захист

Українці цю ніч ховались від Росії і її зброї в метро. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як люди чекали відбою повітряної тривоги у столичній підземці.

Дивлячись на ці фотографії, серце стискається від болю. Ось вони — звичайні люди, які мали б зараз спати у своїх теплих ліжках, а натомість лежать на лавках підземки, притиснувши до себе подушки з дому.

Атака у Києві - люди сплять у метро. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Серед тих, хто шукав захисту в підземці, — молоді матері з немовлятами. На кадрах, зроблених Яном Доброносовим, видно жінку з дитячим візком, яка провела ніч на станції метро. Поруч з нею — інша мешканка міста, що влаштувалася на розкладному кріслі з теплим пледом.

Мами з немовлятами у метро. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

На фотографіях бачимо реальність життя українців, які змушені проводити ночі в метро, рятуючись від російських ракет та дронів. Станції київського метро, побудовані ще за радянських часів, мають "спеціалізовані системи вентиляції та фільтрації", що робить їх ефективними бомбосховищами.

Вибухи у Києві, люди у метро рятуються від атаки. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди ховаються від вибухів і російської зброї. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Тваринки в метро Києва. Фото - Ян Доброносо, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві зросла кількість загиблих через російську атаку. Як виглядає один з пошкоджених будинків.