У Києві намалювали ще один мурал із Залужним: де його знайти (фото)

На ньому ще три українських діяча

На Дніпровській набережній у Києві з’явився великий мурал з історичними діячами України, де зобразили колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також на малюнку — Святослав Хоробрий, Петро Сагайдачний і Дмитро Донцов.

Світлину муралу поширив громадський діяч Борислав Береза. Він додав запитання, чи не замалюють цей стінопис, як попередній портрет генерала.

Борислав Береза згадує про ситуацію, коли весною 2024 року на стінах Святошинського дитячого будинку намалювали мурал із колишнім генералом, який навіть зареєстрували у Національному реєстрі рекордів України.

Але вже через рік його замалювали через те що нібито він не був погодженим з Київрадою, а ініціаторка малюнка взагалі спершу обіцяла зобразити на стіні інтернату казкових героїв, а не Валерія Залужного.

Зазначимо, що Святослав Хоробрий жив у десятому столітті — князь Київської Русі. Петро Сагайдачний (приблизно 1570–1622) був гетьманатом козацького війська, військовим та політичним діячем. А Дмитро Донцов (1883–1973 роки життя) — український політик і ідеолог націоналізму.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві з’явився величезний малюнок прямо на асфальті.