Блендери поступаються місцем: цей кухонний прилад економить час і замінює кілька пристроїв

Готувати з ним стане простіше

Блендер давно став звичним приладом майже на кожній кухні, але останнім часом його все частіше замінюють більш універсальні рішення. Один сучасний пристрій здатний виконувати одразу кілька завдань.

Йдеться про кухонний комбайн, який значно спрощує приготування їжі. Про це написали в "Oeste Geral".

Популярність цього приладу пояснюється його універсальністю. Якщо блендер найкраще справляється з рідкими сумішами, то кухонний комбайн ефективно працює з твердими продуктами, овочами, горіхами, тістом та різноманітними заготовками.

Кухонний комбайн. Фото: Венкон

Завдяки змінним насадкам він може нарізати, подрібнювати, натирати та змішувати інгредієнти. Це дозволяє скоротити час на приготування страв і зменшити кількість кухонних інструментів, які доводиться використовувати.

Серед головних переваг кухонного комбайна — економія часу та можливість контролювати текстуру продуктів. Він стане у пригоді для приготування соусів, паштетів, хумусу, тіста, а також для швидкого нарізання овочів і фруктів.

Водночас блендер не зникає з кухонь повністю. Для смузі, коктейлів, супів-пюре та інших рідких страв він залишається одним із найзручніших варіантів. Тому багато хто вважає ці прилади не конкурентами, а взаємодоповнюючими помічниками на кухні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка кухонна техніка замінює аерофритюрницю.