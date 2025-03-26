"Путін тягне час": Трамп здивував заявою про мирну угоду

Президент США знову нагадав про великі втрати обох сторін у війні

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву про поточний стан україно-російської війни. Він заявив, що Росія на чолі з Путіним, ймовірно, затягує час у питанні мирної угоди щодо війни в Україні.

Про це він заявив під час ексклюзивного інтерв'ю для медіаплатформи Newsmax в ефірі програми "Greg Kelly Reports", що транслювалася з кімнати Рузвельта Білого дому.

За словами Трампа, на полях битв щотижня гинуть близько 2500 військових. "Я бачу жахливі світлини полів боїв, де розкидані людські рештки. Сучасна зброя, особливо безпілотники, перетворили цю війну на справжню м'ясорубку", — зазначив президент США. Для нього не важливо, громадяни якої країни гинуть — це трагедія у будь-якому разі.

Політик висловив припущення, що як Росія, так і Україна мають бажання завершити конфлікт, проте, ймовірно, навмисне затягують процес. "Я думаю, що Росія хоче покласти цьому кінець, але, можливо, вони навмисне зволікають", — підкреслив Трамп в інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Трампа зганьбилися на весь світ, сказавши, що ядерна зброя України, яку ми передали Росії в рамках Будапештського меморандуму, була російською насправді, а не українською. Україна начебто її просто віддала назад. Ця заява викликала хвилю обурення серед політиків.