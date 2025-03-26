Очільник ТЦК Дніпра подав декларацію: має понад мільйон доходу і багато грошей під матрацом

Очільник ТЦК Дніпра їздить на старому BMW

31 березня закінчилась щорічна кампанія з декларування. Цього року чиновники знову мають подати повну інформацію про свої доходи, майно та витрати.

Начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олексій Дубовик вчасно подав декларацію. "Телеграф" проаналізував документ і розповідає, що ж цікавого є у ньому.

Доходи родини

Олексій Дубовик отримав майже мільйон гривень сукупного доходу за минулий рік. Левову частку становить заробітна плата в центрі комплектування — 608 520 гривень. Додатково чоловік отримує пенсію розміром 430 464 гривні.

Дружина Тетяна також має власні доходи. Вона заробила 55 576 гривень на роботі та 63 600 гривень від підприємницької діяльності.

Майно та активи

У власності сім'ї є квартира площею 45,88 квадратного метрів, яку придбали ще 1997 року. Крім того, Дубовик володіє автомобілем BMW X5 2013 року випуску, вартістю понад 560 тисяч гривень. У готівці чоловік декларує 1 200 000 гривень.

Інші члени родини та пільги

Син Максим, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримує стипендію 25 150 гривень на рік. Мати Любов має додатковий дохід від оренди майна — 20 412 гривень та пенсію 92 542 гривні. Олексій Дубовик також отримує пільгу за житлово-комунальні послуги розміром 19 729 гривень.

Раніше "Телеграф" також писав, що глава Солом'янського РАЦСу Києва задекларувала величезний будинок під час війни, записаний на чоловіка.