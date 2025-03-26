Стало відомо, чому "Укрзалізниця" продає квитки тільки на два дні вперед

Українці обурені

Купити квитки на потяг можна лише на два дні. Причиною цього стала масова кібератака на сервіси "Укрзалізниці", тому щоб не створити натовп ввели таке правило.

У соціальній мережі Фейсбук користувачі скаржаться на неможливість купити квитки більше ніж за два дні. Українці обурені новим правилом компанії.

"Видно це надовго, то чому не можна зробити продаж більше, ніж за два дні", — питає жінка.

Що відповіли в "Укрзалізниці"

В пресслужбі "Укрзалізниці" дали відповідь. Там зазначили, що це зроблено для запобігання великому натовпу під час продажу.

Інші користувачі мережі також прокоментували відповідь компанії. Жінка запитує, як людині повернутися додому, якщо вона не може купити квиток на зворотний шлях.

Українці обурені, що поїздка до прикладу триває три дні і неможливо купити квиток, аби повернутись назад.

Кібератака на "Укрзалізницю" — що відомо

Вранці 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який виникли проблеми з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Компанія зазначила, що кібератака дійсно масштабна, але збій не вплинув на рух поїздів — вони курсують за графіком.

Продаж онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" у понеділок, 24 березня, був недоступний. Втім, пасажири могли купувати квитки у касах. Біля кас Центрального залізничного вокзалу в Києві зібралися десятки людей, які намагаються придбати квитки на рейси.

Також 24-25 березня у касах запустили продаж квитків на міжнародні рейси. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як купити квиток.