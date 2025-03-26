Гібрид БПЛА та ПТКР: росіяни показали свою нову ракету, що про неї відомо (відео)

Серійне виробництво може бути запущене влітку 2025 року

Нещодавно у російських ЗМІ відбулася публічна презентація нової невеликої твердопаливної ракети "Соліст". Це гібридна система ракети та безпілотного літального апарату.

Росіяни поки що лише проводять випробування цієї ракети. Відповідні відео вже були опубліковані в мережі. Про це пише Bulgarianmilitary.

Відомо, що ракета розроблена на КЕМЗ (Кизлярський електромеханічний завод) і є гібридною тактичною системою, що поєднує функції протитанкової керованої ракети (ПТКР) і безпілотного літального апарату (БПЛА).

Як повідомляє Defense Express, "Соліст" має довжину в 1,2 метра, при злітній вазі до 20. Після запуску з транспортно-пускового контейнера "по мінометному" ракета підіймається на висоту до 2 км, розкриває аеродинамічні поверхні, що управляють, а оператор починає керувати нею, отримуючи зображення з камери. Фактично йдеться про телевізійне наведення, як у FPV-дронах.

Основні технічні характеристики:

довжина — 1,2 м;

вага — 20 кг;

максимальна швидкість – до 500 км/год;

максимальна висота підйому – 2000 м;

дальність управління — до 2 км.

Серійне виробництво може бути запущене влітку 2025 року.

Інфорафіка росЗМІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці 2024 року "Укроборонпром" презентував далекобійний ракето-дрон "Ад". Що про нього відомо і чим може вразити нову українську зброю.