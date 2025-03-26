З Києва до Лондона можна буде доїхати на метро? У ЄС розповіли про грандіозні плани

Вони матимуть легко пізнаваний дизайн

Загальноєвропейська мережа високошвидкісних залізниць, що буде функціонувати як метро, може з'явитися у Європі. 22 тисячі кілометрів мережі Starline компанії 21st Europe з'єднають 39 пунктів призначення в європейських країнах, а також дістанеться України, Великої Британії та Туреччини.

Про це розповідає Еuronews. 21st Europe має намір запустити мережу до 2040 року.

Швидкість та зручність

"По-справжньому інтегрована залізнична система — це вже не просто питання зручності, це стратегічна необхідність для забезпечення стійкості Європи в XXI столітті. Створена як система метро, ​​Starline змінить сприйняття європейцями свого континенту — не як сукупності віддалених столиць, а як єдиної мережі, що швидко рухається, де будь-яке сполучення, як для людей, так і для товарів, знаходиться в межах легкої досяжності", — описали свою ідею у 21st Europe.

За оцінками фахівців, нова система буде на 30% швидшою за автомобільні та нинішні залізниці. Очікується, що швидкість руху поїздів складе 300-400 км/год. Також транскордонну мережу вирізнятиме спільний дизайн.

Новим буде й принцип поділу вагонів — їх поділять не за класами, а за потребами. Наприклад, будуть тихі зони для тих, хто працює в дорозі та секції для сімейного відпочинку.

"Маршрут Київ — Берлін, який історично є нічною подорожжю, стане передбачуваним і безперебійним. А Мілан — Мюнхен, повільний і звивистий маршрут, перетвориться на високочастотне сполучення між великими економічними центрами", — діляться планами у 21st Europe.

Неподалік великих міст збудують нові станції, куди прибуватимуть поїзди. Їх розташують таким чином, щоб пасажирам було зручно пересідати на інший транспорт.

Екологічність

Окрім зручності та швидкості у проєкту є ще одна перевага — екологічність. Загальноєвропейське метро зможе замінити авіарейси на короткі відстані, які є основним видом транспорту мільйонів людей. При цьому на високошвидкісні залізниці припадає на 90% менше викидів CO2 за поїздку.

Фінансування

21st Europe пропонує "централізовану координацію поїздів, обслуговування пасажирів та технологій, дозволяючи при цьому національним залізничним операторам керувати маршрутами за моделлю франчайзингу". Система фінансуватиметься державою, а керувати нею будуть затверджені національні залізничні компанії.

Контролювати систему буде нове Європейське залізничне управління (ERA). Це — орган у рамках ЄС, відповідальний за забезпечення координації, сумісності та довгострокового розширення.

За планом, машиністи поїздів, ремонтні бригади та персонал станцій будуть навчатися в одній системі. Це забезпечить узгодженість дій незалежно від місця роботи.

"Зараз ми починаємо створювати мережу, яка сприятиме реальним змінам, об'єднуючи політиків, дизайнерів та лідерів індустрії, щоб перетворити бачення на дію", — резюмували у 21st Europe.

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