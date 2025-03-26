Глава Солом'янського РАЦСу Києва задекларувала величезний будинок під час війни, записаний на чоловіка

Кампанія декларування майна та доходів триває до 23:59 31 березня

У розпал війни начальниця Солом'янського РАЦСу Києва придбала розкішний будинок під столицею. Про це стало відомо з декларації Олени Бондар, поданої у березні цього року згідно з законом України "Про запобігання корупції".

У декларації вказано житловий будинок площею понад 265 квадратних метрів, який належить чоловікові посадовиці. Інформація про це міститься у відкритому доступі Єдиного державного реєстру декларацій.

Офіційно зарплата Олени Бондар за 2024 рік склала 507 444 гривні. Це приблизно 42 тисячі гривень на місяць. При цьому її чоловік, Володимир Бондар, на якого оформлена елітна нерухомість, не має задекларованих доходів.

Згідно з декларацією, будинок пара купила у серпні 2022 року в селі Бузова Бучанського району під Києвом. Варто зазначити, що це майно фігурувало і в торішній декларації посадовиці.

Площа житла становить 265,4 квадратних метри. Його вартість не вказана. Подібні будинки у цьому населеному пункті на сайтах продажу нерухомості пропонуються за ціною понад 10 мільйонів гривень.

У цьому ж селі в родини є земельна ділянка площею 1500 квадратних метрів, яку чоловік Олени придбав ще у 2005 році.

Крім розкішного будинку під Києвом, у подружжя є квартира в Скадовську на 68 квадратів і там же частка в будинку площею 92,6 квадратних метрів. У декларації також є автомобіль — Фольксваген ЛТ28 1999 року випуску, записаний на чоловіка.

Цікаво, що в розділах про кредити та заощадження посадовиця не вказала жодної копійки. Цікаво, на які гроші куплено такий дорогий будинок?

Нагадаємо, що кампанія декларування майна та доходів триває до 23:59 31 березня. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає не відкладати подання декларації на останній день.

Раніше "Телеграф" писав, що знайшли в декларації заступника міністра юстиції Гайченка. За час роботи на державу матеріальне становище, якщо не самого юриста, то його родини значно покращилось.