З'явилася червона стрічка у "Резерв+". Що означає і як її позбутися

Юрист пояснив, чому може висвітитися такий статус

У застосунку "Резерв+" в деяких військовозобов’язаних може з’явитися "червона стрічка". Це може свідчити як про порушення правил військового обліку, так і про технічний збій.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Він пояснив, що основна причина появи цього статусу — неявка до ТЦК та СП по повістці.

"Перш за все треба дізнатися про причини появи в "Резерв+" червоної стрічки. Як правило, це порушення правил військового обліку — наприклад, неявка за повісткою", — зазначив юрист.

Айвазян додав, що червона стрічка часто з'являється, якщо військовозобов’язаного оголошено в розшук. Хоча іноді вона може бути наслідком технічного збою.

Що робити, в таких випадках

Юрист радить звернутися до ТЦК, щоб з’ясувати причину появи червоної стрічки. Це можна зробити через письмовий запит.

"Після чого зазначену у відповіді ТЦК проблему буде необхідно розв'язати (наприклад, оплата штрафу за порушення правил обліку)", — пояснює Юрій Айвазян.

Потім, після виправлення ситуації, потрібно подати заяву про внесення змін до "Резерв+".

Нагадуємо, що у "Резерв+" незабаром має з’явиться нова функція. У застосунку можна буде дізнатися причину порушення військового обліку.

Зараз система лише повідомляє про сам факт порушення, але не пояснює, чому. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, нова функціональність вже у процесі впровадження. Після оновлення сервісу оператори ТЦК зобов’язані будуть вказувати причину порушення під час внесення даних до системи.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Резерв+" з'являться нові відстрочки від мобілізації. Міністерстві оборони повідомили, що реліз планується 26 березня.