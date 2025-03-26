В Україні скоро суттєво подешевшає пальне

Названо термін здешевшання пального в Україні

Українські водії можуть розраховувати на значне здешевлення пального. Експерти прогнозують зниження цін на бензин, дизель та автогаз до 1 гривні за літр. Про це заявляють провідні аналітики паливного ринку України.

Як пише delo.ua, світові ціни на нафту залишаються низькими, незважаючи на санкції США проти іранської нафти та плани ОПЕК+ скоротити видобуток на 5,85 млн барелів на добу. Станом на 21 березня травневі ф'ючерси нафти Brent коштували $72,16 за барель, а WTI — $68,28.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що ціни можуть додатково знизитися на 1 гривню за літр. "Я не виключаю, що на цьому тижні ми побачимо додаткове зниження," — зазначає експерт.

Михайло Шубан, засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG, прогнозує здешевлення автогазу на 30-50 копійок за літр. "Погода вже тепла і мало б збільшитися споживання. Але зараз на ринку ще дуже великі залишки пального," — розповідає він.

Дмитро Льоушкін, засновник групи компаній "Прайм", підтверджує потенціал зниження цін. "Є всі підстави говорити про зниження цін на бензин та дизель ще на 1 грн/л. Це відбудеться до початку квітня," — наголошує експерт.

Станом на 25 березня, за даними порталу Мінфін, середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась до 55,70 грн/л, дизельне пальне коштує 54,37 грн/л, а автогаз — 36, 34 грн/л. Мережі OKKO, WOG та БРСМ-Нафта вже запровадили додаткові знижки: 5 грн/л на бензин і дизель, 3 грн/л на газ.

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