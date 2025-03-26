Полковник посадки не штурмує: нардеп назвав три свої завдання на фронті

З трьох років Сергій Рудик майже два роки в зоні бойових дій

Мобілізований на початку повномасштабного російського вторгнення чинний депутат Верховної Ради не буде з автоматом у руках штурмувати посадки, але навіть на певній відстані від лінії фронту він ризикує життям.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп-мажоритарник з Черкащини, член групи "За майбутнє" Сергій Рудик. Він пояснив свої основні завдання у зоні бойових дій.

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За його словами, він призивався у званні майора запасу, а зараз служить у чині полковника.

— В основному це функції, пов'язані з управлінням військами. Вже пройшов три військові частини за цей період, два роди військ. Останній період – це Запорізький напрямок. З трьох років я майже два роки в зоні бойових дій, — розповідає Сергій Рудик.

Із завдань, які він виконував, це обміни полоненими і тілами загиблих героїв, забезпечення ротації місій МАГАТЕ, які десь раз на місяць приїжджають на Запорізьку АЕС.

— На жаль, ця частина роботи стала достатньо небезпечною навіть для самих експертів. Так, на початку грудня минулого року в машину МАГАТЕ прилетів російський FPV. Я їхав в сусідній машині як керівник цієї групи. Та їм було трохи легше, оскільки у них броньовані капсули. Якби FPV влучив у мою машину, то я б сьогодні з вами тут не сидів, — зауважив нардеп.

Нагадаємо, Рудик став на захист Батьківщини у березні 2022 року, тому у реєстрі НАЗК не було його декларації.