Нардеп-фронтовик про мобілізацію депутатів Верховної Ради: "Покажіть, що ви такі, як всі"

Український парламент міг би омолодитися, каже Сергій Рудик

Пропозиція чинного нардепа Сергія Рудика, призваного на службу у лавах ЗСУ у березні 2022 року, мобілізуватися двом сотням депутатів Верховної Ради, які пройшли по списках політичних партій, не отримала належного відгуку.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп-мажоритарник з Черкащини, член групи "За майбутнє" Сергій Рудик. Він пояснив, чому відчув легке похолодання у стосунках з колегами.

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— Ніхто там особливо не відреагував. Та популізмом це не назвеш, бо ж кажуть, як же буде існувати парламент, якщо всі підуть на війну? Я підкреслюю — мова про депутатів-"списочників". За регламентом діяльності Верховної Ради, якби депутат-"списочник" пішов на війну, то на його місце став би представник його ж політичної сили, — пояснює фронтовик.

На його думку, таким чином, Верховна Рада могла б омолодитися.

— Загальновідомо, що перші півроку діяльності нового політика — це "золотий" період, коли в тобі є енергія, ти хочеш щось поміняти. А цьому парламенту явно б це не завадило — прихід нових людей. Нічого б страшного не сталося, — вважає народний обранець.

При цьому з мажоритарниками є питання, тому що під час дії закону про воєнний стан перевибори в мажоритарних округах не проводять, каже Сергій Рудик.

— І якби депутат мажоритарник пішов [на війну] і склав депутатські повноваження, то округ лишився би без депутата, і до кінця дії воєнного стану там перевибори б не провели. Що не скажеш про "списочника": він би пішов, дав можливість колегам по своїй же політичній силі піднятися вгору по списку, ЦВК протягом тижня підтвердила б його повноваження і всім було б добре, — каже полковник ЗСУ.

Він додав, що повноваження цієї Ради вже закінчилися б, якби не воєнний стан.

— П'ять років — більш, аніж достатній строк, щоб зробити все, що ти планував зробити для країни. Тепер іншим покажи своїм прикладом, що ти такий самий, як всі. І тоді зовсім по-іншому суспільство реагувало б на заклики політиків, державних діячів, міністрів, депутатів місцевих рад, до мобілізації всіх і вся, — підсумував Сергій Рудик.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три основні свої завдання на фронті.