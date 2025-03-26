За дві відомі мережі, що торгують Apple, взялася податкова: чи вплинуло це на роботу магазинів (фото)

Здається перевірки не надто налякали мережевих продавців

Про викриття масштабної схеми "дроблення бізнесу", що дозволяло двом компаніям з продажу електроніки ухилятися від сплати податків, звітувала Державна податкова служба. Імітація чеків, штучний поділ продажів між трьома сотнями ФОПів, відсутність документів на походження техніки фіскали задокументували, оштрафували порушників та обіцяють прийти до інших податкових "ухилянтів".

"Телеграф" дізнавався, що за мережі попались на використанні законодавчих шпаринок, й чи працюють вони надалі.

До маніпуляцій долучили три сотні ФОПів

Повідомлення від голови ДПС Олександра Кравченка про виявлення фактів застосування в торгових мережах, що продають техніку бренду Apple, механізму так званого "дроблення бізнесу" з'явилось у вівторок, 25 березня. Його суть полягає в тому, що юридична особа штучно розподіляє один бізнес (виробничий процес) між кількома фізичними особами-підприємцями, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Це дозволяє основній компанії "економити", адже вона не вносить до бюджету ні податок на додану вартість, ні податок на прибуток. В цьому випадку дві мережі, які об’єднують понад 160 магазинів по країні, не доплатили в бюджет ПДВ у розмірі 286 млн гривень.

"Лише за вихідні в рамках майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, нами виявлено 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів – по суті підробних папірців, які лише імітують чеки. Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази. За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн гривень", – наголосив головний податківець.

В мережевих магазинах продають як нову, так і б/у техніку

Також Кравченко уточнив, що мережі залучили до маніпуляцій з продажами та податками до 300 пов'язаних ФОПів. З них 170 підприємців вже ідентифікували та підрахували, що їхній загальний обсяг доходів сягав 1,72 млрд гривень.

Ця техніка можливо потрапила до України незаконним шляхом

"Завдяки нашим перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів", – підкреслив голова Державної податкової служби та висловив сподівання на швидку реакцію правоохоронців на подібні факти та підтримку споживачів, яких закликав звертати увагу на оригінальність упаковки, надання гарантії та чеків.

Кілька років поспіль до мережі приходять фіскали

ДПС не називала, що ж це за такі відомі мережі ухилялись від сплати податків. Це зробили журналісти. Зокрема, Євген Плінський у своєму дописі на Facebook зазначив, що йдеться начебто про "Ябко" та "Yabluka".

"Ябко" позиціює себе як магазин особливої техніки, що має як офлайн "точки" в десятках міст, так і інтернет-представництво. Однойменна торгівельна марка зареєстрована на Миколу Кахнича – мешканця міста Миколаїв Львівської області. Він сам, за даними сервісу Опендатабот, є власником кількох компаній. Наприклад, ТОВ "Севен Р", "Сіті Девелопмент Груп", "Есведра" та "Ріел Естейт Юей" – всі вони працюють на ринку нерухомості. В останній – співвласником значиться Віталій Турковець, якого медіа називають партнером Кахнича по "Ябко".

Кахнич і Турковець разом розвивають мережу магазинів під брендом "Ябко"

На ухилені від сплати податків "Ябко" попадається не вперше. Ще у 2021 році, коли магазини мережі працювали тільки у Львові, до них навідувались фіскали. Тоді, за даними видання "Zahid.net", було встановлено, що підприємці з 2019 року самотужки закуповували техніку Apple в сусідній Польщі, завозили контрабандою та продавали.

У середині 2024 року Бюро економічної безпеки проводило обшуки в магазинах електроніки, в зоні уваги були й магазини "Ябко". До того ж генеральний директор однієї з найбільших українських мереж продажу техніки COMFY Ігор Хижняк спіймав магазини "Ябко", "Yabluka" та "ТехноЇжак" на продажі новенького iPhone 16 до офіційного старту продажів в Україні, що говорило знову таки про нелегальні канали постачання гаджетів. Він же наголосив на тому, що в магазинах йому не надали фіскальних чеків, крім того, платіж в нього приймали криптовалютою, а у видатковій накладній вказали гривню.

В грудні 2024 року під час моніторингу Центру експертиз "Тест" магазинів різних мереж, що торгують товарами бренду Apple, в одній з точок "Ябко" продали товар "від імені" ТОВ "Спешелтех". Реєстрація компанії, основним видом діяльності якої вказана "оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього", припадає за часом на період посиленої уваги органів контролю до діяльності мережі.

В 2024 була зареєстровано ТОВ "Спешелтех", від імені якого продавали в "Ябко"

Євген Плінський припускає, що таким чином Кахнич та Турковець намагались вивести свій бізнес з тіні. До речі, за неповний 2024 рік дохід нової ТОВки склав 428,6 млн гривень. В ході розслідування журналіст встановив зв'язок "Спештелх", а також компанії "Сіті Девелопмент Груп" з фінансово-промисловою групою відомого львівського олігарха та колишнього народного депутата Петра Димінського, який раніше був власником футбольного клуба "Карпати", телеканалу ZIK та ГК "Контініум" (WOG).

Яблука збирає бізнесмен та ексдепутат

Ще один бренд "Yabluka" називає себе мережею магазинів оригінальної техніки, що представлена як "точками" в великих містах, так і має онлайн-продажі. Засновником є Артур Гатунок – бізнесмен із Запоріжжя, що також був депутатом Запорізької обласної ради. Ще у 2017 році він зареєстрував ТОВ "Яблуки", що займається гуртовою торгівлею комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним устаткуванням, а також роздрібною торгівлею в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою. Крім того, у Гатунка є ще кілька напрямків підприємницької діяльності, зокрема, в Запоріжжі він володів ресторанами Jobs Cafe, Jobs Coffee, Forest Burger та мережею автомийок "Брудний Гарі".

Любов до техніки відомого бренда Гатунок проявив створенням музеїв

В одному з інтерв’ю Гатунок розповідав, що починав з продажу фейєрверків, солодкої води й б/у телефонів на місцевому ринку, а згодом відкрив "перший острівок з продажу техніки YABLOKi" в одному з торгівельних центрів Запоріжжя. З того часу бізнес значно масштабувався, а назва бренду стала писатися латиницею, але на український лад (в адресі сайту збереглась початкова літерація – Авт.). До речі, Гатунок відривав й два музеї техніки Apple, зокрема, у 2023 у Львові. Тоді він наголошував: "Для нас бізнес – це більше, ніж гроші. Він є частиною соціальної історії, яка дає нам можливість проявити компанію як відданого фаната Apple. Всі наші співробітники розділяють цю культуру і цінності".

Та при цьому "Yabluka", здається, не дуже вже вірні бренду, адже також не нехтують продажем "сірої" техніки. Під час грудневого споживчого моніторингу "таємні покупці" придбали в мережі товари, на пакуванні якого була відсутня інформація про імпортера, маркування щодо відповідності технічним регламентам, крім того маркування українською мовою такою не було. В деяких чеках не був ідентифікований продавець, а в деяких фігурувало ТОВ "Я-ЮА", власником якої є Юлія Пісна, та ФОП Артем Гнатенко. Тож, як бачимо, й в цій мережі йшли на порушення закону заради заробітку.

У одном з магазинів мережі техніку продали від імені ТОВ "Я-ЮА"

До речі, у 2024 році економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ публікував приблизні розрахунки оборотів, що мають 16 найбільших онлайн-магазинів України з продажу товарів Apple, які завозять "в сіру". В лідерах ринку, за його версією, перебуває "Ябко" з річними 59,3 млн доларів, "Yabluka" мають скромніший результат понад 10 млн доларів, в переліку також відомі іStore, STYLUS та інші. Всі разом мають 274,7 млн доларів, і це без урахування офлайн мережі.

Ось такі розрахунки наводив економіст про тіньовий оборот мереж з продажу електроніки

На кордоні з контрабандою затримують, але одиниці

Черговий раунд посиленої уваги до мереж електроніки з боку податківців, здається, жодним чином не вплинув на їхню роботу. Наприклад, вчора, 25 березня, в ТРЦ "Lavina Mall", як пересвідчився кореспондент "Телеграфу" працювала як "точка" "Ябко", так і "Yabluka", доступні для замовлення товари й на сайтах обох брендів.

Увага податківців не вплинула на роботу офлайн магазинів у столиці

Та й в повідомленні ДПС про виявлення порушень й не йшлося про закриття магазинів, лише наголошувалось, що мережі нібито почали працювати як юрособи на загальній системі оподаткування, що є платниками ПДВ. З огляду на те, що перевіряють ці компанії не вперше, не вперше констатують порушення закону та штрафують, навряд чи ситуація в мережах кардинально зміниться. "Телеграф" намагався зв'язатися з представниками "Ябко" та "Yabluka" за номерами телефонів, що вказані на сайтах, але поки марно, також пропозицію висловити офіційну позицію щодо ситуації зі сплатою податків та наявністю в мережі "сірої" техніки видання надіслало на електронні адреси "брендів".

Ще один бренд також приймав відвідувачів після публікації ДПС

До того ж поки лишається відкритим питання, а яким чином в таких обсягах постачається "сіра" техніка до "яблучних" магазинів. При тому, що в ДПС констатували масові факти відсутності документів про походження техніки. В Бюро економічної безпеки періодично звітують про виявлення контрабанди електроніки, наприклад, в січні цього року повідомлялось про виявлення партії на 20 млн гривень. 424 iPhone різних моделей "їхали" через кордон під декоративною обшивкою автівки, їх вилучили, а по факту порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, та ч. 2 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів). Справу оперативно передали до суду.

Без маркування та інформації про імпортера - такі порушення фіксують і в інших мережах

На початку минулого року на ввезенні зі Словаччини смартфонів та планшетів попався водій рейсового автобуса. Гаджети загальною вартістю у 20 млн гривень були "розтикані" по всьому транспортному засобу, навіть у паливному баці знайшлось для них місце. На україно-польському кордоні затримували восени 2024 року групу осіб, які переносили в особистих речах по кілька товарів марки Apple, а декларували один, нібито придбаний для власного використання. Але очевидно, що ті, хто попався, лише пішаки в чиїсь великій грі на мільйони, а до організаторів "зелених коридорів" та тих, хто їм забезпечує багаторічний захист від уваги правоохоронців та митників, чомусь руки ніяк не доходять.

Як повідомляв "Телеграф" в Україні діє ціла система обходу митних правил, для боротьби з такими порушеннями був спрямований "закон про перезавантаження митниці", який набув чинності 31 жовтня 2024 року.