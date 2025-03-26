З групою підтримки та посмішкою підозрюваний у вбивстві Фаріон прибув до суду (оновлюється)

Частина засідання буде закритою

Вбивство Ірини Фаріон знову розглядається на черговому засіданні суду 26 березня у Львові. Засідання відбувається у Шевченківському районному суді.

Воно розпочалося о 12:15. Про це повідомляє Суспільне.

У засіданні, як і попередні два рази, не бере участь адвокатка Софії Особи (донька Ірини Фаріон) Наталія Романик. Софія Особа не заперечує проти продовження засідання за її відсутності.

Що відомо про попереднє засідання суду, які заяви зробив підозрюваний у вбивстві мовознавиці та деталі гучної справи — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

В'ячеслав Зінченко прибув на слухання справи. Разом з ним у стінах Шевченківського райсуду перебуває і група підтримки.

Адвокат підсудного Валерій Немировський, заявив, що запис слідчих з місця вбивства Ірини Фаріон на вулиці Масарика нібито "підроблений". За його словами, відео зробили в інший день.

Також за повідомленнями місцевих ЗМІ, суд частково закрив засідання на прохання Софії Особи (доньки Ірини Фаріон). Вона попросила, щоб частину засідання, де розглядатимуть протокол огляду тіла мовознавиці, провели у закритому режимі.

Сам підозрюваний виглядає бадьорим. Він посміхається в камеру.

Донька Ірини Фаріон розкрила деталі гучної справи. За її словами, наразі було завершено перший том, залишилось 29. Вона додає, що це довгий процес, але Особа впевнена, що Зінченко буде покараний.

"Він сяде довічно. Це я вже повторюю неодноразово", — сказала донька Фаріон.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у підозрюваного у вбивстві Фаріон був список наступних жертв.