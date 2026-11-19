На більшій частині країни температура триматиметься поблизу нуля

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Після нетривалого періоду потепління в Україну йдуть справжні зимові морози. Вже 26 листопада в Івано-Франківській та Чернівецькій областях стовпчики термометрів вночі опустяться до -11 °C.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу погоди Ventusky. Найхолодніша зона на карті охоплює частину південно-західного прикордоння України.

Так, у ніч на 26 листопада найсильніший мороз прогнозується в Івано-Франківській та Чернівецькій областях — там місцями температура опуститься до −11 °C.

Позначка −11 °C на карті розташована на південний захід від Чернівців

Водночас вранці цього дня на більшій частині України очікується помірна погода. Температура повітря вдень сягатиме від 0 до −3 °C.

Важливо знати: Довгострокові кліматичні прогнози – це розрахунок статистичних ймовірностей та зміщення багаторічних норм, а не точний календар погоди по днях. Атмосфера Землі – динамічна система, схильна до різких локальних змін. Синоптичні служби регулярно оновлюють свої розрахунки (зазвичай 10–15 числа кожного місяця), тому середньострокові коригування є неминучими.

Коли в Україні припиняться дощі та похолодає

Як повідомляв "Телеграф", зміну погоди в Україні на поточному тижні визначатимуть знижений атмосферний тиск і вологі повітряні маси з Європи та Середземномор’я. Атмосферні фронти із заходу принесуть дощі на більшу частину України . У четвер, 19 листопада, дощова погода збережеться, вдень на Лівобережжі очікуються значні дощі, а в Криму та Приазов’ї місцями очікуються грози. Протягом тижня також прогнозують густі тумани зі зниженням видимості до 100–200 метрів та дощі різної інтенсивності.

Рясні опади припиняться зі зниженням температури повітря, яке очікується до кінця тижня. Так, у неділю, 22 листопада, вночі в більшості областей пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, а вдень істотних опадів не очікується.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде сніг на Різдво за попередніми прогнозами синоптиків.