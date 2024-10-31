Як в екстрених ситуаціях швидко зарядити телефон: прості поради для українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
5 перевірених способів зарядити телефон з неймовірною швидкістю
Під час війни телефон став для кожного українця невід'ємним пристроєм. Саме завдяки йому кожен з нас дізнається про актуальну інформацію про ситуацію в країні та повітряні тривоги. Проте якщо заряд батареї на нулі, багато хто з нас відчуває паніку.
"Телеграф" розповість, як прискорити зарядку телефону, якщо часу дуже мало. Ці поради допоможуть вам завжди лишатись на звʼязку.
Використовуйте дротові зарядні пристрої
Бездротова зарядка — штука зручна, якщо хочеться просто покласти на неї смартфон, забути про нього, а потім забрати зарядженим повністю. Але якщо гаджет сумно сигналить червоним значком батареї, а часу обмежена кількість, то краще використовувати дротові зарядні пристрої.
Навіть найпотужніші ноутбуки та комп'ютери останньої версії не дадуть достатньо потужного заряду через USB-порт. Тому краще знайти поблизу розетку і віддати перевагу традиційному зарядному пристрою.
Вимкніть телефон
Якщо питання зарядки стоїть вкрай гостро – краще відключити телефон і почекати хоча б 15-20 хвилин. Річ у тім, що навіть у стані сну, лежачи просто на столі без діла, смартфон продовжує виконувати цілий спектр ресусоємних процесів і всі вони потребують енергії акумулятора.
Увімкніть режим польоту
Зазвичай у режимі польоту техніка заряджається вдвічі швидше, ніж у звичайному, адже авіарежим на смартфоні відключає всі бездротові підключення: Wi-Fi, стільниковий зв'язок, Bluetooth, GPS та радіочастотний зв'язок ближньої дії (NFC).
Закрийте програми
Коли ви сидите в будь-якій грі з потужною графікою, відсотки можуть танути на очах, навіть якщо гаджет підключений до харчування. А програми, що працюють у фоновому режимі, все одно використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї. Тож краще їх закрити.
Не перегрівайте та не переохолоджуйте смартфон
Усі смартфони у сучасних мобільних пристроях працюють на іонно-літієвому акумуляторі. Такий вид акумуляторів довше служить і швидше заряджається, якщо не перегрівається. Покладіть телефон або планшет у прохолодне місце, поки він заряджається, наприклад, підвіконня поруч із відкритим вікном буде те, що потрібно.
А ще можна звільнити пристрій від чохла, тоді заряджання швидко зарядить телефон, якщо на ньому немає нічого зайвого.
Увімкніть режим енергозбереження
У цьому режимі в телефоні відключаються всі функції, крім основних, а інтерфейс операційної системи навіть може набувати спрощеного вигляду, перетворюючи смартфон на телефон з функцією лише дзвінків.
Раніше "Телеграф" писав, як продовжити роботу смартфона одним дотиком.