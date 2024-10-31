Як в екстрених ситуаціях швидко зарядити телефон: прості поради для українців

5 перевірених способів зарядити телефон з неймовірною швидкістю

Під час війни телефон став для кожного українця невід'ємним пристроєм. Саме завдяки йому кожен з нас дізнається про актуальну інформацію про ситуацію в країні та повітряні тривоги. Проте якщо заряд батареї на нулі, багато хто з нас відчуває паніку.

"Телеграф" розповість, як прискорити зарядку телефону, якщо часу дуже мало. Ці поради допоможуть вам завжди лишатись на звʼязку.

Використовуйте дротові зарядні пристрої

Бездротова зарядка — штука зручна, якщо хочеться просто покласти на неї смартфон, забути про нього, а потім забрати зарядженим повністю. Але якщо гаджет сумно сигналить червоним значком батареї, а часу обмежена кількість, то краще використовувати дротові зарядні пристрої.

Навіть найпотужніші ноутбуки та комп'ютери останньої версії не дадуть достатньо потужного заряду через USB-порт. Тому краще знайти поблизу розетку і віддати перевагу традиційному зарядному пристрою.

Вимкніть телефон

Якщо питання зарядки стоїть вкрай гостро – краще відключити телефон і почекати хоча б 15-20 хвилин. Річ у тім, що навіть у стані сну, лежачи просто на столі без діла, смартфон продовжує виконувати цілий спектр ресусоємних процесів і всі вони потребують енергії акумулятора.

Увімкніть режим польоту

Зазвичай у режимі польоту техніка заряджається вдвічі швидше, ніж у звичайному, адже авіарежим на смартфоні відключає всі бездротові підключення: Wi-Fi, стільниковий зв'язок, Bluetooth, GPS та радіочастотний зв'язок ближньої дії (NFC).

Закрийте програми

Коли ви сидите в будь-якій грі з потужною графікою, відсотки можуть танути на очах, навіть якщо гаджет підключений до харчування. А програми, що працюють у фоновому режимі, все одно використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї. Тож краще їх закрити.

Не перегрівайте та не переохолоджуйте смартфон

Усі смартфони у сучасних мобільних пристроях працюють на іонно-літієвому акумуляторі. Такий вид акумуляторів довше служить і швидше заряджається, якщо не перегрівається. Покладіть телефон або планшет у прохолодне місце, поки він заряджається, наприклад, підвіконня поруч із відкритим вікном буде те, що потрібно.

А ще можна звільнити пристрій від чохла, тоді заряджання швидко зарядить телефон, якщо на ньому немає нічого зайвого.

Увімкніть режим енергозбереження

У цьому режимі в телефоні відключаються всі функції, крім основних, а інтерфейс операційної системи навіть може набувати спрощеного вигляду, перетворюючи смартфон на телефон з функцією лише дзвінків.

Раніше "Телеграф" писав, як продовжити роботу смартфона одним дотиком.