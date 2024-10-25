Зробіть це, якщо на телефоні не працює мобільний інтернет

Основні причини та шляхи вирішення

З інтернетом можуть виникати проблеми з різних причин. Це стосується не тільки Wi-Fi з'єднання, а й передачі даних від мобільного оператора.

Портал nextpit запропонував кілька рішень для популярних проблем. "Телеграф" обрав ті, які не потребують особливих технічних навичок.

Перевищення ліміту даних

Якщо ваш телефон не під'єднується до інтернету або мобільний інтернет працює занадто повільно, ймовірною причиною цього може досягнення ліміту мобільних даних наданого оператором. Навіть якщо ваш тариф має необмежений доступ до інтернету, після певної кількості використаних гігабайтів швидкість трафіку знижується.

Що робити

Перевірити використання мобільних даних можна у налаштуваннях. Для телефонів з ОС Android це знаходиться у налаштуваннях в розділі "Підключення" > "Використання даних".

Заборона на використання даних у певних програмах

Якщо ви стикаєтеся з гальмуванням інтернету або його відсутністю тільки у певних програмах, варто перевірити чи не налаштовані вони на використання лише з Wi-Fi.

Що робити

Для цього перевіряються дозволи надані програмам. Залежно від телефону спосіб перевірки може відрізнятися, але зазвичай він знаходиться в налаштуваннях в розділі "Програми" > "Керування програмами".

Підключення до Wi-Fi

Іноді мобільними даними не вдається користуватися через те, що ваш телефон під'єднався до якогось Wi-Fi, який не має підключення до інтернету або просто занадто повільний. Більшість телефонів краще використовуватиме Wi-Fi, поки ви підключені до нього.

Що робити

Це можна виправити, просто від’єднавшись від Wi-Fi.

Мережа перевантажена

Однією з причин відсутності мобільного інтернету є перевантаження мережі. Коли ви перебуваєте в людному місці, швидше за все, багато пристроїв підключаються до однієї вежі зв’язку.

Що робити

Якщо у вас є картка іншого оператора можна спробувати перемикнутися на мобільний інтернет від нього.

Мобільний сигнал слабкий

З перевантаженням мережі пов’язана низька потужність сигналу мережі. Чим далі ви від вишки мобільного зв'язку, тим гірше у вас інтернет.

Що робити

Змініть локацію або спробуйте перепід'єднатися.

Якщо об'єктивної причини, щоб мобільний інтернет погано працював у вас немає, на порталі рекомендують перезавантажити телефон. Проблема може бути в програмному збої, збої при перемиканні з Wi-Fi на мобільний інтернет тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо та як часто потрібно перезавантажувати мобільний телефон. З'ясувалося що це дуже корисна для нього процедура.