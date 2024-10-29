Рада підтримала звільнення Костіна. Чим він встиг запам’ятатися на посаді Генпрокурора

Костін був Генеральним прокурором України з 2022 року

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада України звільнила Генерального прокурора України Андрія Костіна. Нагадаємо, він подав у відставку 22 жовтня на тлі численних корупційних скандалів із МСЕК.

"Телеграф" розповідає читачам, чим запам’ятався Андрій Костін як Генеральний прокурор України.

"За" звільнення Костіна проголосувало 255 депутатів, про що написав у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко. На цій посаді Костін пропрацював з 28 липня 2022 року — тоді він замінив Ірину Венедиктову, яка очолювала ОГП з 17 березня 2020 року по 19 липня 2022 року.

Костін "засвітився" у неточностях із деклараціями державного чиновника. Зокрема, він не вказав місця свого проживання у 2019-2020 роках, хоча мешкав він в елітному житлі, про що повідомило "Радіо Свобода". У 2019 році він продав дві квартири в Одесі, але не подав до Національного агентства протидії корупції дані про зміну у майновому стані. Тоді прибуток Костіна від продажу квартир становив 1,2 млн гривень.

Також Костін у 2015 та 2018 роках їздив до окупованих Росією Криму. На запитання народного депутата Олексія Гончаренка, що він там робив, Костін відповідав, що перебував там "за сімейними обставинами". Крім того, журналісти "Схем" з’ясували, що дочка Костіна Анастасія працює помічником у народного депутата Андрія Задорожного, тоді як син самого Задорожного працює у самого Костіна.

Задорожний, як і Костін, потрапили до владних органів за списками політичної партії "Слуга народу". Вони обидва були обрані до Верховної Ради у 2019 році. За даними аналітичного проекту "Чесно", перебуваючи на посаді голови Комітету Верховної Ради з правової політики Андрій Костін відповідав за судову реформу. Однак під час перебування Костіна на цій посаді судову реформу блокували, а процес перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС — Ред.) було зупинено. Також не було перезапущено і Вищу раду правосуддя (ВСП — Ред.), а судді Конституційного суду України призначаються без конкурсної прозорої процедури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які області в Україні відзначилися найбільшою кількістю "інвалідів" серед прокурорів.