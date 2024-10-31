Дісталося міському порту. У Бердянську росіяни панікують через масовану атаку дронів (фото)

У місті не працюють школи та дитячі садки

У четвер, 31 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади

Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська. Там припустили, що це була дронова атака.

"Працювала ППО. Усі чергові та оперативні служби на місці й розпочали роботу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через нібито атаку не працюватимуть громадські установи, зокрема школи та дитячі садки. Окупаційна влада рекомендує сьогодні сидіти дома і не їздити на авто. А в деяких районах навіть зникло електропостачання.

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала подію. Втім війська РФ вже встигли в цьому звинуватити Україну.

Окупаційні пабліки пишуть, що дрони бʼють по адміністративним будівлям Бердянська. Втім по центру міста росіяни бігають з автоматами та намагаючись, збити дрони.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Желєзногорськ в тимчасово контрольованої російським режимом Курської області ввечері було дуже гучно. Місто піддалося масштабній атаці "невідомих безпілотників", які, за запевненнями місцевої влади, нібито було збито.