Дісталося міському порту. У Бердянську росіяни панікують через масовану атаку дронів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У місті не працюють школи та дитячі садки
У четвер, 31 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади
Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська. Там припустили, що це була дронова атака.
"Працювала ППО. Усі чергові та оперативні служби на місці й розпочали роботу", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через нібито атаку не працюватимуть громадські установи, зокрема школи та дитячі садки. Окупаційна влада рекомендує сьогодні сидіти дома і не їздити на авто. А в деяких районах навіть зникло електропостачання.
Офіційно українська сторона поки не прокоментувала подію. Втім війська РФ вже встигли в цьому звинуватити Україну.
Окупаційні пабліки пишуть, що дрони бʼють по адміністративним будівлям Бердянська. Втім по центру міста росіяни бігають з автоматами та намагаючись, збити дрони.
Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Желєзногорськ в тимчасово контрольованої російським режимом Курської області ввечері було дуже гучно. Місто піддалося масштабній атаці "невідомих безпілотників", які, за запевненнями місцевої влади, нібито було збито.