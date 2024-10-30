Погода в останній день жовтня готує сюрпризи: яким областям не пощастить

Синоптик озвучила прогноз погоди на 31 жовтня

В останній день жовтня в Україні ще буде доволі тепло. Однак у деяких областях очікуються неприємні сюрпризи у вигляді дощів.

Такий прогноз на 31 жовтня у своєму Telegram-каналі опублікувала український синоптик Наталія Діденко. За її словами, цього дня українці ще встигнуть насолодитися гарною погодою, оскільки вже на початку листопада буде суттєве похолодання.

Вдень очікується від +9 до +13 градусів. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів. У Києві буде невеликий дощ, удень +11 градусів.

При цьому, як зазначає синоптик, слід очікувати туман та хмарність із ранку.

За даними Укргідрометцентру, дощі у цей день пройдуть у Луганській та Донецькій областях.

Із початком листопада в Україну прийде сильний вітер до штормових поривів. Діденко наголосила, що вже 2-3 листопада сильно похолодає.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі "Телеграфу", якої погоди українцям варто очікувати наприкінці жовтня. За його словами, очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Тому температура повітря очікується дуже комфортною.