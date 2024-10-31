Зростуть пенсії та ціни на електрику, але не для всіх: що зміниться для українців з 1 листопада

В останній місяць осені очікуємо низку важливих для громадян змін

У листопаді зростуть ціни на електроенергію, частина пенсіонерів зможе отримати вікову надбавку до пенсій, а в деяких містах автомобілісти будуть змушені їздити трохи повільніше.

"Телеграф" розповідає про важливі зміни, які змінять життя українці вже у листопаді:

У листопаді збільшиться пенсія (вікові надбавки)

Пенсії збільшаться у тих пенсіонерів, які мають право на вікову надбавку. Тобто про тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Але надбавку вони отримають за умови, що їхня пенсія не перевищувала 10 340,35 грн.

Мова про такі надбавки:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Певні категорії пенсіонерів отримають збільшену грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Ці кошти платять пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської).

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз. Зазвичай, ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. Тому спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно.

Зростуть ціни на електрику для бізнесу

З 1 листопада 2024 року в Україні планується підвищення цін на електроенергію для бізнесу. Адже Національна комісія (НКРЕКП) ухвалила проєкт постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Таким чином на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку підвищуються граничні ціни в проміжку з 11:00 до 17:00. Зараз 1 МВт-год коштує 5600 грн, піднімуть до 6900 грн, вирівнявши ціну до ранкового піку.

Пропозиція виглядає так:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год (зараз — 5600 грн/МВт-год);

з 07:00 до 17:00 – 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт-год; з 11:00 до 17:00 — 5600 грн/МВт-год);

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год (зараз 9 000 грн/МВт-год);

з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-год (зараз 6900 грн/МВт-год).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни не зміняться:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год (зараз 6600 грн/МВт-год);

з 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год);

з 17:00 до 23:00 – 10000 грн/МВт-год (зараз 10000 грн/МВт-год);

з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 0,01 грн/МВт-год. Для побутових споживачів тарифи з 1 листопада не зростуть і залишаться такими, як і раніше.

Обмеження швидкості руху

У Києві та Дніпрі з 1 листопада посилюється обмеження швидкості руху транспортних засобів до 50 км/годину (з 80 км/годину). Це прописано у пункті Пункт ПДР 12.8.

У Києві обмеження стосується таких ділянок:

Проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака).

Вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків).

Наддніпрянське шосе.

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе).

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного).

Проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту).

Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

У Дніпрі зміна обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діятиме на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська, за винятком таких ділянок:

200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");

Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Дорожні знаки будуть змінені, а камери переналаштують на новий режим. За перевищення швидкості до 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 гривень.

Податкові зміни

У листопаді може запрацювати так званий закон про історичне підвищення податків. Досі триває інтрига, адже станом на ранок 30 жовтня президент не підписав відповідний документ. У прикінцевих та перехідних положеннях визначено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Тобто, якщо президент підпише його 31 жовтня, а 1 листопада його опублікують, то чинності він набере 2 листопада.

Закон впроваджує військовий збір для ФОПів, збільшення військового збору з зарплат фізосіб — з 1,5% до 5% з 1 жовтня, на інші доходи (крім зарплат) — також до 5% з 2025 року.

Встановлює він також 50% ставку податку на прибуток для банків за 2024 рік, а для небанківських установ (крім страхових компаній) ця ставка буде 25% і запроваджується із 2025 року.

Документ передбачає також запровадження авансових внесків з податку на прибуток для АЗС та обмінних пунктів, перехід на щомісячну звітність щодо податку на доходи фізосіб (ПДФО).

НБУ вилучатиме банкноти 50 та 200 грн

Національний банк України з 1 листопада 2024 року почне вилучати банкноти номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років, замінюючи їх на сучасніші зразки.

Старі банкноти залишаються дійсними для розрахунків. Процес заміни, спрямований на покращення якості готівки в обігу, відбуватиметься поступово, без впливу на готівкові розрахунки.

Заборона на вилов риби у зимувальних ямах

З 1 листопада набуває чинності осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нересту у 2025 році. Державне агентство меліорації та рибного господарства України закликало рибалок дотримуватися нових правил.

За порушення заборони загрожують штрафи, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Почнеться новий сезон шоу "Холостяк"

У п'ятницю, 1 листопада, відбудеться прем’єра 13 сезону шоу "Холостяк". Випуски виходитимуть щотижня на телеканалі СТБ о 19:00. Особливістю нового сезону стане те, що його герой – ветеран російсько-української війни, призер "Ігор Нескорених", письменник Олександр Будько з позивним "Терен".

Одною з дівчат, яка змагатиметься за серце "Холосятка", виявилася відома блогерка та інтерв’юерка Марічка Довбенко. На каналі Марічки виходять цікаві інтерв'ю у доволі пікантному форматі — буквально відзняті у ліжку. Гостями Довбенко були та є українські артисти, військові, політики, спортсмени і не тільки.