Телефон завис та не реагує? Експерт поділився секретним способом "оживити" його

Проблему можна вирішити

Телефон в наші дні значно більше, ніж просто засіб зв'язку, тому важливо, щоб він працював швидко та без зависань. На випадок, коли пристрій висне та не реагує на спроби перезавантаження, є один секрет.

Лайфхак від експерта у такій ситуації опублікував сайт itechua. Спочатку треба спробувати просте перезавантаження, яке закриває всі програми та очищає тимчасові файли.

Якщо це не розв'язало проблему й телефон не реагує на команди, експерт радить вдатися до примусового перезапуску. Зазвичай для цього треба одночасно протягом кількох секунд натиснути та утримувати кнопку живлення разом із кнопкою гучності. Такий метод здатний "оживити" більшість моделей.

Якщо телефон почав працювати, але невдовзі знову завис, він потребує більше уваги, треба очистити кеш, оновити систему та переглянути додатки, які можуть некоректно працювати. Для цього треба включати телефон в безпечному режимі, який вимикає всі сторонні програми. Якщо при цьому пристрій не зависає, причина, скоріше за все, саме в додатках.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхак, як зарядити телефон всього за 20 хвилин. Процес піде в рази швидше.