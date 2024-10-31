Рус

Діти під завалами у Харкові, переполох у Бердянську та незрозумілості з Селидовим: головне на ранок 30 жовтня

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Головні новини на ранок 31 жовтня
Головні новини на ранок 31 жовтня

Головні новини ранку 31 жовтня

Ранок 31 жовтня в Україні розпочався з важливих новин. Вони торкнулися ситуації на фронті, а також вибухів та їх наслідків.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Удар по житловому будинку у Харкові

Увечері у середу, 30 жовтня, росіяни скинули кориговані авіабомби (КАБ) на житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 34 осіб. На жаль, є і загиблий – 12-річний хлопчик. Також діти є серед потерпілих. 11-річний хлопчик перебуває у тяжкому стані. Серед 9 дорослих стан одного потерпілого тяжкий, стан 8 лікарі оцінюють як середню тяжкість. Інші постраждалі лікуються амбулаторно. Під завалами перебуває 15-річний підліток.

Переполох у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади. Окупаційна влада рекомендує сьогодні сидіти вдома і не їздити на авто. А у деяких районах навіть зникло електропостачання.

Українські місцеві телеграм-канали пишуть, що окупанти намагаються приховати наслідки удару по порту Бердянська та розповідають про пошкоджені цивільні будинки. Захищаючи свої військові об’єкти, вони встановили ППО у центрі міста (на території порту), її робота в межах житлової забудови справді небезпечна для городян. Крім того, намагаючись збити дрони, російські солдати активно стріляли з різних видів зброї у житлових кварталах. Про це повідомляло багато бердянців у соціальних мережах міста.

Селидове не окуповано?

DeepState і Генштаб подають різні дані щодо ситуації у місті. Аналітики DeepState пишуть, що за добу супротивник нібито зайняв Селидове, а також Вишневе, що в парі кілометрів на захід. У цей же час у зведенні Генштабу ЗСУ не йдеться про окупацію Селидового. Проте військові не приховують, що бойові дії досить активні у цьому відрізку фронту.

"Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове", — зазначали представники Генштабу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ знову виявився під атакою ворожих дронів. У Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків.