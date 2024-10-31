Діти під завалами у Харкові, переполох у Бердянську та незрозумілості з Селидовим: головне на ранок 30 жовтня

Головні новини ранку 31 жовтня

Ранок 31 жовтня в Україні розпочався з важливих новин. Вони торкнулися ситуації на фронті, а також вибухів та їх наслідків.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Удар по житловому будинку у Харкові

Увечері у середу, 30 жовтня, росіяни скинули кориговані авіабомби (КАБ) на житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 34 осіб. На жаль, є і загиблий – 12-річний хлопчик. Також діти є серед потерпілих. 11-річний хлопчик перебуває у тяжкому стані. Серед 9 дорослих стан одного потерпілого тяжкий, стан 8 лікарі оцінюють як середню тяжкість. Інші постраждалі лікуються амбулаторно. Під завалами перебуває 15-річний підліток.

Переполох у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади. Окупаційна влада рекомендує сьогодні сидіти вдома і не їздити на авто. А у деяких районах навіть зникло електропостачання.

Українські місцеві телеграм-канали пишуть, що окупанти намагаються приховати наслідки удару по порту Бердянська та розповідають про пошкоджені цивільні будинки. Захищаючи свої військові об’єкти, вони встановили ППО у центрі міста (на території порту), її робота в межах житлової забудови справді небезпечна для городян. Крім того, намагаючись збити дрони, російські солдати активно стріляли з різних видів зброї у житлових кварталах. Про це повідомляло багато бердянців у соціальних мережах міста.

Селидове не окуповано?

DeepState і Генштаб подають різні дані щодо ситуації у місті. Аналітики DeepState пишуть, що за добу супротивник нібито зайняв Селидове, а також Вишневе, що в парі кілометрів на захід. У цей же час у зведенні Генштабу ЗСУ не йдеться про окупацію Селидового. Проте військові не приховують, що бойові дії досить активні у цьому відрізку фронту.

"Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове", — зазначали представники Генштабу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ знову виявився під атакою ворожих дронів. У Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків.