Розкішний маєток очільника НБУ: що пов'язує Пишного з керівником "Укрборгу"

Власницею є донька очільника НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний будує маєток майже на 900 квадратних метрів поряд із головою "Укрборгу" біля котеджного містечка Riviera Village. Пишний знайомий з "Укрборгом" ще з часів своєї роботи в "Ощадбанку", коли державний банк співпрацював із цими колекторами. Пізніше родина Пишного стала бізнес-партнером співвласника "Укрборгу" Сергія Слюсаренка.

19-річна донька Пишного Світлана є власницею двох ділянок землі поруч зі Слюсаренком. Одну вона купила, а іншу отримала у подарунок. Крім того, дівчина замість своєї матері увійшла у перелікзасновників "Джой Форест" (підприємство з основним видом діяльності – "інша діяльність у сфері спорту"), власником якого є Слюсаренко, йдеться у розслідуванні OBOZ.UA.

"Тепер Пишний не просто впливає на співпрацю "Ощаду" з "Укрборгом", Нацбанк регулює роботу колекторських компаній, штрафує за порушення і навіть може забрати ліцензію. Здавалось б, між головою НБУ та Слюсаренком виник очевидний конфлікт інтересів. Однак у НБУ так не вважають", — йдеться у статті.

Земельні ділянки Світлани Пишної розташовані майже на пляжі біля котеджного містечка Riviera Village. Поряд (на мапі нижче ділянки Пишної – остання в ряду) розташована ділянка компанії відомого підприємця Сергія Слюсаренка "Лебедівські ставки". Він та Пишна зараз є бізнес-партнерами.

Журналісти знайшли інформацію про ділянку Пишної на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Там будується маєток площею 891,7 кв. м з підземним поверхом.

Андрій Пишний вказав це будівництво у своїй декларації, зазначивши, що власницею є його донька, проте він та його дружина мають право користування цією нерухомістю. Як йдеться у декларації, право на це незавершене будівництво з'явилось ще в 2020-му році, однак маєток все ще не введено в експлуатацію.

У продажу немає будинків такої великої площі на території Riviera Village. Водночас будинок площею 500 квадратів у цьому котеджному містечку коштує $1,7 млн.

Варто зазначити, що Сергій Слюсаренко є співвласником Riviera Village, поруч з яким родина голови Нацбанку будує маєток. Крім того, Слюсаренко є бізнес-партнером Світлани Пишної. Разом вони володіють компанією "Джой Форест". Світлана замінила серед засновників компанії свою мать Людмилу Пишну. Всього "Джой Форест" має 19 засновників, один з них — колишній нардеп-регіонал Юрій Воропаєв.

Угоди на купівлю та отримання ділянок біля Слюсаренка Світлана Пишна укладала у 19-річному віці у 2017 році. У голови НБУ є ще старша донька, проте чим вона займається — не відомо.

Журналісти нагадують, що у 2023 році Пишний декларував середню зарплату в розмірі 628,9 тис. грн на місяць. Дружина отримувала дохід у 128 тис. грн на місяць. Також в неї був дохід в розмірі 7,3 млн грн від продажу державних цінних паперів (ОВДП).

"Тобто легальних доходів Пишних цілком вистачає на те, щоб будувати маєток в елітному передмісті. При тому землю купували ще до того, як Пишного призначили головою Національного банку. OBOZ.UA звернувся із запитом до голови НБУ Андрія Пишного та попросив пояснити, чому ділянку оформили на тоді ще 19-річну доньку та чи не вбачає він конфлікт інтересів зі Слюсаренком зараз", — йдеться у статті.

У відповіді представники Нацбанку зазначили, що не мають відповідати на запитання щодо дочки та купівлі землі. При цьому в.о. директора юридичного департаменту Владислав Бедненко пояснив, що конфлікт інтересів може бути, якщо член правління НБУ чи його родич є власником компанії, діяльність якої регулює Нацбанк.

"ПП "Джой Форест" не є юридичною особою, регулювання та нагляд за якою здійснює Національний банк. Враховуючи викладене та виходячи зі змісту запиту, не вбачаємо конфлікту інтересів", – йдеться у відповіді на запит.

Варто зазначити, що минулого року довкола Riviera Village було кілька скандалів. ДБР вважає, що земля поруч із Київським водосховищем була отримана незаконно, Сергій Слюсаренко був арештований. Пізніше його випустили під нічний домашній арешт. Пишна купувала землю в 2017-му році, тому не виключено, що вона та її батько не знали про проблеми з оформленням ділянок. Однак зв'язок родини із Сергієм Слюсаренком може створювати конфлікт інтересів.

Для довідки: Сергій Слюсаренко володіє 49% в статутному капіталі великої колекторської компанії ЗАТ "Українська боргова компанія" (Укрборг). Компанія скуповує у банків та інших фінансових компаній борги їх клієнтів та отримує їх. "Укрборг" має тривалу історію співпраці з "Ощадбанком".

Як раніше розповідав "Телеграф", голова Департаменту господарського забезпечення СБУ Андрій Падалка нещодавно оселився у котеджному містечку біля столиці Green Hills. Маєтки там коштують щонайменше півмільйона доларів.