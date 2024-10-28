Як визначать переможця та коли оголосять результати: п’ять тонкощів виборів у США, які потрібно знати

Результати виборів у США визначають не звичайні виборці.

У вівторок, 5 листопада, у США пройдуть вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки.

Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

"Телеграф" розповідає п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Обирають не лише президента

Від кожної партії на вибори висунуто "квиток" із кандидата у президенти та кандидата у віцепрезиденти. Тож виборці віддають голоси одразу за обох.

Дональд Трамп своїм "напарником" обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса, а Камала Гарріс — губернатора від Міннесоти Тіма Волза.

Також у перший вівторок листопада американці обиратимуть на шестирічний термін 34 зі 100 членів Сенату США, верхньої палати Конгресу.

Додатково, виборці в кожному з 435 виборчих округів країни обиратимуть на два роки свого представника в Палаті представників США, нижній палаті Конгресу.

Партія із більшістю місць контролюватиме відповідну палату Конгресу, який має значний вплив на зовнішню політику Штатів. Зокрема, і в контексті допомоги України. Важливо, аби у наступному складі законодавчого органу збереглася двопартійна підтримка Києва.

Голосування вже розпочалося

5 листопада мільйони громадян прийдуть на виборці дільниці, аби проголосувати. Проте понад 20 мільйонів американців вже скористалися можливістю дострокового голосування. Це в США можна зробити через пошту або на завчасно відкритих дільницях. Цьогоріч більш активно до офіційного старту голосують виборці-демократи.

Долю виборів визначать сім штатів

Мова про "хиткі" штати (англ. swing states). У них традиційно підтримка кандидатів від Демократичної та Республіканської партії знаходиться на однаковому рівні.

Натомість є традиційно "сині" чи "червоні" штати, де люди прогнозовано голосують за демократів або, відповідно, республіканців. Серед "синіх" штатів — Вермонт, Нью-Йорк, Каліфорнія; серед "червоних" — Вайомінг, Аркансас, Небраска.

Останнє слово на виборах в Америці не за звичайними виборцями, а за колегією виборників — представників від кожного штату. Коли американці віддають свій голос на дільниці, вони насправді голосують за виборника, який від їхнього імені підтримує того чи іншого кандидата в президенти.

Усього по країні 538 виборників, і для перемоги кандидату в президенти потрібна підтримка щонайменше 270 з них. Кожен штат нараховує стільки виборників, скільки й членів Конгресу обрано від нього. У Каліфорнії, наприклад, 55 виборників, в Оклахомі — 7, а в Монтані — 3.

Ставки високі, адже кандидат із перевагою отримує всі голоси виборників від того чи іншого штату. 2016 року Гілларі Клінтон на 2,9 млн голосів обійшла Дональда Трампа в загальному голосуванні, однак програла йому за кількістю голосів виборників — 227 проти 304.

"Хитких" штатів нараховується сім: Аризона, Джорджія, Мічиган, Північна Кароліна, Невада, Пенсільванія та Вісконсін. Уся увага буде прикута до результатів, які надходитимуть звідти.

Переможця проголосять медіа

В Америці саме ЗМІ повідомляють, кого офіційні особи врешті оголосять переможцем, хоча й не мають офіційної ролі у визначенні президента. Так триває з 1848 року, коли агенція Associated Press (АР) оголосила президентом Захарі Тейлора.

Багато американських медіакомпаній входять до Національного виборчого пулу, який використовує дані екзитполів для надання оперативних оновлень. Це канали ABC, CBS, CNN, NBC тощо.

Associated Press має власну систему AP VoteCast, на яку покладаються такі медіа як Fox News, USA Today, Wall Street Journal. Методологія AP заснована на роботі команди виборчих аналітиків та дослідників.

"AP робить оголошення лише тоді, коли повністю впевнена у перемозі – у найпростішому розумінні, коли у кандидата, що відстає, більше немає шляху до перемоги", — пояснює агенція.

Виборчі перегони фактично завершуються у ніч виборів, проте нерідко для оголошення результату потрібно кілька днів, а в рідкісних випадках — кілька тижнів. На президентських виборах 2020 року AP оголосила Джо Байдена переможцем через чотири дні після дня виборів — 7 листопада. Попри оскарження Дональдом Трампом результатів у штатах, де він програв.

Поза цим, офіційне рішення про обрання 47-го президента США раніше згадана колегія виборників ухвалить у грудні 2024 року. І вже 6 січня 2025 року члени Конгресу мають зібратися для остаточного підрахунку голосів виборників.

Інавгурація наступного глави Білого дому запланована на 20 січня 2025 року.

Що по рейтингах кандидатів

Наразі демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на чотири пункти, 51% проти 47%, згідно з результатами загальнонаціонального опитування ABC/Ipsos, опублікованого 27 жовтня.

Водночас опитування CBS/YouGov, опубліковане того ж дня, показує, що Гарріс випереджає з рахунком 50% проти 49%.

Опитування Emerson College Polling, опубліковане 26 жовтня, показує, що два кандидати мають однаковий рівень підтримки на рівні країни — 49%.

Що стосується настроїв у сімох "хитких" штатах, то, за даними 538 Project, ситуація наступна:

Аризона: Дональд Трамп веде з відривом в 1,8%;

Джорджія: Трамп веде з відривом в 1,5%;

Мічиган: Камала Гарріс веде з відривом в 0,4%;

Невада: Трамп веде з відривом в 0,2%.

Північна Кароліна: Трамп веде з відривом в 1,3%;

Пенсільванія: Трамп веде з відривом в 0,3%;

Вісконсін: Гарріс веде з відривом в 0,2%.

Найбільше голосів виборників кандидату можуть принести штати Пенсільванія (19), Джорджія та Північна Кароліна (по 16 кожен).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які настрої вирують у Європі в очікуванні результатів виборів у США.