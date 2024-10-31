Как в экстренных ситуациях быстро зарядить телефон: простые советы для украинцев

5 проверенных способов зарядить телефон с невероятной скоростью

Во время войны телефон стал для каждого украинского неотъемлемым устройством. Именно благодаря ему каждый из нас узнает актуальную информацию о ситуации в стране и воздушных тревогах. Однако если заряд батареи на нуле, многие из нас чувствуют панику.

"Телеграф" расскажет, как ускорить зарядку телефона, если времени очень мало.

Используйте проводные зарядные устройства

Беспроводная зарядка – штука удобная, если хочется просто положить на нее смартфон, забыть о нем, а затем убрать заряженным полностью. Но если гаджет печально сигналит красным значком батареи, а времени ограничено количество, то лучше использовать зарядные устройства.

Даже самые мощные ноутбуки и компьютеры последней версии не дадут достаточно мощный заряд через USB-порт. Поэтому лучше найти вблизи розетку и предпочесть традиционное зарядное устройство.

Выключите телефон

Если вопрос зарядки стоит очень остро – лучше отключить телефон и подождать хотя бы 15-20 минут. Дело в том, что даже в состоянии сна, лежа прямо на столе без дела, смартфон продолжает выполнять целый спектр ресусоемких процессов и все они нуждаются в энергии аккумулятора.

Включите режим полета

Обычно в режиме полета техника заряжается вдвое быстрее, чем в обычном, ведь авиарежим на смартфоне отключает все беспроводные соединения: Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth, GPS и радиочастотную связь ближнего действия (NFC).

Закройте программы

Когда вы сидите в любой игре с мощной графикой, проценты могут таять на глазах даже если гаджет подключен к питанию. Приложения же, работающие в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи. Так что лучше их закрыть.

Не перегревайте и не переохлаждайте смартфон

Все смартфоны в современных мобильных устройствах работают на ионно-литиевом аккумуляторе. Такой вид аккумуляторов дольше служит и быстрее заряжается, если не перегревается. Положите телефон или планшет в прохладное место, пока он заряжается, например подоконник рядом с открытым окном будет то, что нужно.

А еще можно освободить устройство от чехла, тогда зарядка быстро зарядит телефон, если на нем нет ничего лишнего.

Включите режим энергосбережения

В этом режиме в телефоне отключаются все функции, кроме основных, а интерфейс операционной системы даже может принимать упрощенный вид, превращая смартфон в телефон с функцией только звонков.

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